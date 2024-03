Broadcom annonce remanier le programme partenaires VMware Cloud Service (VCSP) avec de nouveaux niveaux et avantages.

Dans un billet de blog, Ahmar Mohammad, le patron du channel de Broadcom, rappelle s’appuyer sur les partenaires pour vendre la plateforme VMware Cloud Foundation (VCF) en tant que service géré : « La tarification est simplifiée, les marges améliorées et les avantages plus importants (…) Le programme Broadcom Advantage Partner Program for VCSPs permet aux partenaires de développer leurs opportunités de revenus en intégrant VCF et les solutions adjacentes dans leurs offres de cloud et de services gérés ».

Parmi les avantages annoncés par VMware : tous les partenaires VCSP fourniront des services basés sur le même logiciel VMware Cloud Foundation que celui déployé sur site ; tous les services proposés par les partenaires VCSP seront désormais basés sur une licence d’abonnement par cœur ; les clients pourront déplacer leur abonnement VCF entre des environnements sur site et des environnements VCSP, et inversement, en fonction de leurs besoins.

Broadcom a également réorganisé le programme en trois niveaux : Pinnacle, Premier et Registered.

Pinnacle est le niveau le plus élevé du programme, comme son nom l’indique. « Les partenaires Pinnacle sont les plus investis et les plus stratégiques », affirme Ahmar Mohammad. « Ils disposent de certifications étendues, d’un palmarès de ventes et de services significatifs et d’une large couverture internationale ». Ce statut témoigne de connaissances technologiques approfondies et d’une capacité à résoudre les problèmes les plus complexes de clients. Broadcom travaille en étroite collaboration avec les partenaires Pinnacle, dans le cadre de ventes conjointes aux entreprises.

Premier : les partenaires Premier disposent de pratiques VMware développées et d’un historique de satisfaction de la part de la clientèle. Ils sont le plus souvent régionaux et disposent de solides capacités de vente et de service, de compétences et de validations techniques pour répondre aux besoins des clients en matière de services gérés dans des régions géographiques spécifiques.

Registered : ces partenaires sont des fournisseurs de services cloud ayant satisfait aux exigences minimales du programme de partenariat Broadcom Advantage et qui passent par l’intermédiaire des partenaires Pinnacle ou Premier pour fournir des services.

Broadcom introduit par ailleurs le concept de ‘Cloud Commerce Manager’ (CCM). Le fournisseur explique que ce sont des prestataires de services de Broadcom qui jouent un rôle de conseil pour la gestion des commandes, y compris la facturation mensuelle, et qui facilitent l’adoption et la gestion de VCF. Ils offrent une assistance technique et commerciale aux partenaires Pinnacle ou Premier.