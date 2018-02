L’éditeur de plateformes d’applications orientées processus métier (BPM) Bonitasoft vient de nommer un Channel Manager pour la France et les territoires francophones. Le poste a été confié à Hubert Lagrenaudie.

Bonitasoft possède déjà un réseau actif de partenaires pour accompagner ses clients dans leurs projets. L’éditeur s’appuie à la fois sur de grandes ESN telles que Capgemini, Atos, Sopra Steria ou encore CGI, mais aussi sur des sociétés de conseil plus spécialisées comme RS2i, Océane ou encore Jems, voire sur des partenaires étrangers apportant un savoir-faire local.

A l’occasion de l’intégration de l’éditeur au sein du Magic Quadrant 2017 dédié aux Intelligent Business Process Management Suite, Gartner confirmait la force du réseau de partenaires de l’éditeur. « Bonitasoft a construit un large écosystème de plus de 100 partenaires certifiés dans 30 pays. Ces partenaires, qui mettent en oeuvre et offrent des prestations autour de Bonita, regroupent à la fois de grandes ESN et des sociétés de conseil de taille moyenne spécialisées dans différents secteurs d’activités. »

« Quand nos clients – pour la plupart des grands comptes et de grosses ETI -, entament une démarche de transformation numérique, ils repensent systématiquement leur organisation et l’ensemble des processus qui en découlent. Mais mettre en œuvre une plateforme technologique telle que Bonita n’est pas neutre et nécessite souvent du conseil et de l’accompagnement au changement et c’est là qu’interviennent nos différents partenaires », commente dans un communiqué le COO de la société, Charles Souillard.

Le rôle d’Hubert Lagrenaudie est donc central. Avant de rejoindre Bonitasoft, ce dernier, diplômé d’un DESS Energy de l’université Pierre et Marie Curie et titulaire d’un Master IT de l’ESCP Europe, a occupé différentes fonctions managériales chez Prosodie, au sein du groupe Capgemini, avant d’en devenir le responsable Alliances & Partners. Il aura pour mission de multiplier la collaboration entre Bonitasoft et ses partenaires, notamment pour des projets de plus en plus critiques et internationaux.