Six mois après le rachat de Projetlys, Blue Soft vient de finaliser sa onzième opération de croissance externe. L’entreprise de services numériques de Charenton-le-Pont a fait l’acquisition fin avril d’Ileo, un cabinet de conseil et d’ingénierie indépendant de 65 personnes qui a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2019, spécialisé dans les métiers de l’assurance de personnes. Implanté à Paris et à Niort, Ileo Conseil fournit des prestations de maîtrise d’ouvrage et de pilotage de projet en délégation pour des mutuelles, des assurances et des organismes de protection sociale.