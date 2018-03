Spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, Blue Soft vient d’acquérir le cabinet de conseil IT Prosmart Solutions basé à Meudon. Les conditions de l’opération, impulsée par la banque d’affaires Crescendo Finance pour le compte du vendeur, ne sont pas dévoilées.

« L’équipe de Prosmart Solutions vient consolider nos 500 experts et consultants, indique dans un communiqué Thierry Boccara, co-président de l’ESN basée à Charenton-le-Pont. C’est une formidable opportunité pour Blue Soft de se renforcer dans les secteurs « Opérateurs télécoms » et « Banque », notamment sur les métiers de l’Infrastructure liés aux middlewares. »

Depuis sa création en 2008, Blue Soft complète sa croissance organique par l’acquisition d’entreprises offrant des expertises complémentaires. Le groupe annonce une croissance supérieure à 15% en 2017 et vise les 60 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année pour 500 collaborateurs. L’ESN déploie trois pôles complémentaires, à savoir data, digital et risk management, issus de rachats d’entreprises expertes dans leur domaine et spécialisées dans le développement d’applications digitales, mobiles, web marchand ainsi que dans la gestion des risques opérationnels, la cybersécurité, la migration vers le cloud ou encore la gouvernance des données.

Avec la reprise de Prosmart Solutions, Blue Soft franchit la barre des 150 clients. En 10 ans, il s’agit de sa 7èmeacquisition dans l’Hexagone et de la 8ème en Europe avec le rachat de Team Partners Suisse à Genève.

Thierry Boccara et l’autre co-fondateur de la société, Ludovic Hayat, n’excluent pas d’autres acquisitions dans un avenir proche : « Nous restons à l’affût d’acquisitions d’entreprises qui partagent notre vision et qui proposent une valeur ajoutée technologique avérée. Le but de notre démarche est de réunir les meilleures compétences et expertises technologiques pour offrir aux organisations, une vision globale des changements à opérer et une capacité d’action ciblée. »