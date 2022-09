Après plusieurs années d’engagement en faveur de la RSE et à la suite d’un audit réalisé par Bureau Veritas, le groupe composé de Saaswedo, de Taas et de Mobility Plus a obtenu la labellisation LUCIE le 7 juillet 2022 pour une durée de trois ans.

Label de référence en matière de RSE en France, aligné sur la norme internationale de la responsabilité sociétale (RSE), l’ISO 26000, cette distinction démontre l’engagement de ces trois entreprises dans une véritable démarche de respect de toutes ses parties prenantes : clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires …

Pour obtenir le label, un audit externe a été réalisé sur site par Bureau Veritas selon un référentiel aligné sur la norme internationale ISO 26000 autour de 7 thématiques centrales :

Gouvernance responsable et transparence Respect

des

individus Qualité

de vie au travail Protection

de l’environnement Protection de Éthique des pratiques Produits et services responsables Engagement pour l’intérêt général

Un comité de labellisation indépendant composé d’experts de la RSE a ensuite attribué le label après avoir examiné le rapport de l’évaluateur et les engagements pris par Saaswedo, Taas et Mobility Plus pour progresser au cours des 3 prochaines années conformément aux principes du développement durable.

En obtenant le Label LUCIE, ces entreprises montrent qu’elles exercent leurs métiers avec un haut niveau de responsabilité.

« Il n’est pas facile de faire la différence entre ceux qui ne font que parler de RSE et ceux qui ont un engagement réel et sérieux. C’est maintenant possible avec LUCIE ! » – Alan FUSTEC, Président du Label LUCIE.

Gilles MEZARI Directeur Général de Saaswedo – « La RSE est incontestablement un projet d’entreprise stratégique et fédérateur qui permet de construire une croissance durable et responsable. Notre labellisation est une réelle récompense pour nos équipes qui ont su faire évoluer notre gouvernance en intégrant le volet RSE. Pour l’obtention de ce Label nous avons mis en place une équipe projet qui continuera dans les années à venir à veiller aux respects de nos engagements. Les deux premiers projets que nous mettons en place concerne l’Environnement et le Capital Humain avec la mise en place d’actions pour la réduction de notre empreinte carbone et nos relations avec les associations de réinsertion professionnelle.

Nous avons également mis en place une fonction Achat qui va permettre de professionnaliser nos relations avec nos partenaires et fournisseurs ».