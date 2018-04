Après l’acquisition le mois dernier du cabinet de conseil IT Prosmart Solutions de Meudon (92), Blue Soft poursuit ses emplettes. Déjà membre de l’Association pour le Digital en Région Auvergne-Rhône-Alpes (ADIRA), l’ESN annonce cette fois le rachat d’Asyres dont les clients sont notamment localisés en régions Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Cette société de conseil, de services et de maintenance informatique a publié son dernier bilan en 2015. On y découvre un chiffre d’affaires de 2,34 millions d’euros, pour un effectif de 28 personnes, et une perte de 85.313 euros. Les experts d’Asyres viendront renforcer les 500 collaborateurs de Blue Soft.

« L’acquisition d’Asyres nous permet d’ancrer plus fortement notre présence dans le domaine de l’infrastructure en région Rhône-Alpes », explique dans un communiqué Thierry Boccara, co-président de Blue Soft. « Cela va permettre au groupe Blue Soft d’accompagner de nouveaux clients tels que Solvay, Martin Belaysoud et le groupe d‘assurances April. » Le PMU et le groupe ACCOR, anciennement gérés par l’agence d’Ile-de-France d’Asyres viendront également élargir le portefeuille clients de Blue Soft.

D’autre part, la solution Time Do Do! développée par la filiale Team Partners de Blue Soft vient d’être primée par le CRiP, association regroupant 7.000 responsables d’Infrastructure et de production IT. Time To Do! est une application web qui permet aux collaborateurs et aux ressources humaines d’une entreprise d’enregistrer le temps de travail, de gérer les congés et de suivre l’activité professionnelle des collaborateurs en temps réel. « Nous l’avons dès le départ conçu pour que le logiciel soit évolutif et qu’il réponde au maximum aux besoins des managers et service des ressources humaines », commente Vincent Faysse, directeur Blue Soft pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la filiale Team Partners. « Le fait qu’il soit primé comme logiciel d’excellence par un réseau de professionnels reconnu comme le CRiP démontre son utilité pour faciliter la gestion quotidienne et son apport dans le pilotage des entreprises. »