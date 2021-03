L’éditeur de logiciels de sécurité estime pouvoir faire progresser de 25% ses revenus sur le segment B2B en France cette année et souhaite recruter pour cela une vingtaine de nouveaux partenaires. À cet effet, il a renforcé et réorganisé son équipe channel ces derniers mois. Deux nouvelles recrues sont arrivées en octobre dernier, l’une pour gérer les partenaires clés (Monia Chelly) et l’autre pour gérer les fournisseurs de services infogérés (Magali Mauduit). Des commerciaux terrains ont été nommés par ailleurs pour aller à la rencontre des partenaires régionaux.

Bitdefender cherche des partenaires ayant un minimum d’expertise en cybersécurité capables de pousser ses offres EDR (endpoint detection and response ou détection des menaces et réponse sur les points de terminaison), SOC managé (détection et réponse infogérée) et XDR (détection et réponse étendue) et de traiter les alertes remontées.

Son outil EDR est disponible depuis seulement quelques semaines en version autonome sans qu’il soit nécessaire de souscrire à sa suite complète Gravityzone Ultra. De la même manière, son service de SOC managé 24/7, démarre à peine sur le marché français. Quant à son offre XDR, elle est annoncée pour les prochains jours.

Bitdefender compte une soixantaine de partenaires sous contrat en France, dont une dizaine au plus haut niveau de certification (gold) : Arcitek, Axians, Bechtle, Comstor, Document Store, Eptimum, Inmac WStore, Lafi et SCC. L’éditeur compte également près de 80 partenaires suivis dans le cadre de son programme MSP, parmi lesquels RG System ou Eptimum.

Challenger sur le segment B2B, Bitdefender a enregistré une croissance de 10% en 2020 en France. Une dynamique nettement en dessous des +30% enregistrés par l’entreprise au niveau mondial (+40 sur l’activité MSP) qui s’explique pour partie par la crise sanitaire – le confinement a notamment eu pour effet de faire reculer les revenus MSP, facturés à la consommation – et au renouvellement de l’équipe commerciale.

Mais Laurent Tombois, directeur des ventes B2B France, mise sur une accélération de l’activité cette année, tirée notamment par la demande du marché pour les services infogérés.