Bitdefender lance sa solution native de détection et réponse étendue GravityZone XDR. L’éditeur continue d’élargir son offre sur le segment BtoB après avoir poussé ces deux dernières années ses offres EDR (endpoint detection and response ou détection des menaces et réponse sur les points de terminaison) et SOC managé (détection et réponse infogérée).

Bitdefender entre assez tardivement sur le marché du XDR dominé selon la dernière « Vague » Forrester par Trend Micro et Microsoft mais sur lequel il était déjà positionné parmi les acteurs performants. L’éditeur a pris le temps de peaufiner son offre pour fournir un contexte de sécurité riche, une interface intuitive, qui permet aux analystes de comprendre comment un incident s’est produit et les meilleures façons de réagir.

La solution s’appuie notamment sur la plateforme mondiale d’analyse des menaces de Bitdefender, associée à des algorithmes propriétaires d’analyse comportementale et à d’apprentissage automatique. Elle est dite native par opposition aux XDR « ouverts », qui intègrent la technologie d’autres fournisseurs.

« Nous avons entièrement conçu GravityZone XDR pour aider les équipes de sécurité à obtenir une vue globale de leur infrastructure, à enquêter et à vérifier les incidents plus rapidement et à éliminer les menaces à mesure qu’elles surviennent. Nous avons mis l’accent sur l’analyse de la sécurité pour établir en permanence une base de référence et ajuster les détections au moment de l’exécution afin de réduire la fatigue des alertes », explique dans un communiqué Andrei Florescu, vice-président senior, produits et ingénierie chez Bitdefender.

Bitdefender GravityZone XDR se déploie en tant que solution SaaS ou via le service Bitdefender Managed Detection and Response (MDR). En outre, il est utilisé dans le centre d’opérations de sécurité (SOC) de Bitdefender, offrant aux analystes de sécurité une visibilité et un contexte encore plus grands pour accélérer les enquêtes et étendre les actions de réponse pour le compte des clients MDR.