Syntec Numérique change de délégué général. Laurent Baudart cède en effet sa place à Béatrice Lebouc. Celle-ci est désormais chargée « de la mise en œuvre de la stratégie définie par le conseil d’administration et par son président en s’assurant de la satisfaction des adhérents dans le cadre du plan qualité ». Elle a également la responsabilité de toutes les ressources de Syntec Numérique, aussi bien l’équipe de permanents que les moyens financiers. La nouvelle déléguée générale représente par ailleurs la chambre syndicale auprès des institutions régionales, nationales et européennes et plus généralement de l’écosystème qui rassemble les acteurs de l’économie numérique en France.

Béatrice Lebouc était depuis 2008 à la DFCG (Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion) au sein de laquelle elle a été successivement directrice de la communication et des partenariats, puis, pendant 6 ans, déléguée générale. Elle y gérait les 3.200 adhérents ainsi qu’une équipe de 15 permanents. Auparavant, elle a passé 10 ans chez l’organisateur de salons professionnels Tarsus France en tant que responsable des conférences et séminaires de formation puis comme directrice de programmes du secteur Finances et Ressources Humaines.

Agée de 53 ans, ingénieure de formation en génie des logiciels applicatifs, spécialité Intelligence Artificielle, Béatrice Lebouc a démarré sa carrière à l’international.