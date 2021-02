Laurent Baudart (ex Délégué Général de Syntec Numérique) rejoint le Conseil d’Administration du groupe M2i spécialisé dans la formation IT, Digital et Management.

Expert de l’innovation, de la transformation digitale et des relations sociales, Laurent Baudart a notamment été Délégué Général de Syntec Numérique pendant plus de 10 ans. Il accompagnera M2i avec pour mission d’accélérer le déploiement des offres à destination des entreprises du numérique pour lesquelles la formation est un enjeu majeur de compétitivité et de création de valeur. Il poursuit en parallèle ses activités d’entrepreneur indépendant (conseiller et conférencier).

L’expertise pédagogique et technologique de M2i a séduit Laurent Baudart : « M2i est un des acteurs majeurs dans le domaine de la formation aux compétences et aux métiers nécessaires à la transformation des acteurs qui concourent à la transition numérique, notamment les Entreprises de Services au Numérique (ESN) et je suis fier de pouvoir jouer un rôle pour permettre à chacun de bénéficier de formations adaptées pour être acteur de son avenir professionnel dans le secteur des services numériques ».

Le groupe M2i est un acteur de référence de la formation dans les domaines de l’IT, du Digital et du Management avec plus de 2400 programmes de formation certifiants et diplômants proposés en présentiel et distanciel. La société forme chaque année plus de 100 000 personnes pour plus de 4 200 clients actifs composés de grandes entreprises comme Engie, EDF, Crédit Mutuel, BPCE, Crédit Agricole, Thales, Safran, GDF, Atos, Capgemini, Sopra Steria, Carrefour, Casino, Lidl, L’Oréal…, des grandes administrations comme les ministères de la Défense et de l’Intérieur, de l’Education, l’Institut 4.10 et de la DGFiP, ainsi que de très nombreuses ETI.

Laurent Baudart est diplômé de l’ESCP-EAP et ingénieur diplômé de l’EUDIL (Lille). De 2003 à 2005, il dirige les opérations en Europe de ECS (racheté par Econocom) avant de prendre la direction, de 2005 à 2007, de la « business unit » services aux infrastructures. Il devient Délégué Général du Syntec Numérique en 2008, poste qu’il occupera 10 ans. En novembre 2018, il reprend son indépendance pour créer sa société de conseil “La Compagnie Baudart” destinée à accompagner les associations professionnelles et les entreprises dans leur transformation globale. Il est, depuis 2019, Directeur des relations externes et scientifiques au sein d’AKKA Technologies, Président du comité d’experts EPSI (école d’ingénierie informatique), Conseiller des ventes auprès des startups Use IT Cloud (Prologue), Whoz, Markaiter. Il est également conférencier sur l’industrie numérique et la transformation digitale à l’ESG, l’ISG, l’Université de La Rochelle, et dans différentes associations professionnelles (Cedap, ASF, Sedima). Laurent Baudart est administrateur de Whoz, de M2i et de l’ENSSIE (École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise).