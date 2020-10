IBM France change de tête. Parti chez le transporteur maritime CMA-CGM, Nicolas Sekkaki, qui occupait le poste de directeur général depuis juillet 2015, est remplacé par Béatrice Kosowski en poste depuis de longues années chez le vétéran de l’informatique. Entrée chez Big Blue il y a près de 25 ans selon la société, depuis 19 ans selon sa page LinkedIn, Béatrice Kosowski était depuis 2015 directrice générale de l’entité Global Technology Service de la filiale française ou elle est entrée en 2005 en tant que présidente d’IBM France Financing, avant de devenir en juillet 2009 vice-présidente d’IBM Global Financing pour l’Europe du Sud-Ouest. Elle a auparavant occupé de 2001 à 2002 le poste d’Office Director pour la zone EMEA avant d’être promue directrice des ventes aux PME d’IBM Software pour la même zone.

Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de toutes les opérations commerciales d’IBM France.

« Béatrice est une dirigeante remarquable, passionnée par le développement d’équipes et la création de valeur pour nos clients », commente dans un communiqué Marta Martínez Alonso, directrice générale d’IBM Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Elle comprend comment les clients peuvent tirer bénéfice de la migration vers le Cloud hybride, et elle s’engage à maintenir IBM comme un acteur de confiance. »

Béatrice Kosowski est la troisième femme à la tête d’IBM France après Cathy Kopp ( 2000-2001) et Françoise Gri ( 2001-2007).

Diplômée de l’ESSEC Business School, Béatrice Kosowski est par ailleurs membre du conseil d’administration du Syntec Numérique depuis juin 2019 en charge du programme Social, formation et attractivité.