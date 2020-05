Avec 4,33 millions d’unités livrées, le marché des imprimantes et multifonctions (MFP) d’Europe occidentale a baissé de 6,9% en année glissante au premier trimestre rapporte IDC. Ce chiffre est conforme aux prévisions du cabinet qui constate toutefois une évolution notable liée à la pandémie, les achats d’équipements plus abordables progressant au détriment des appareils haut-de-gamme à mesure que les travailleurs migraient du bureau vers le domicile et que la plupart des établissements d’enseignement fermaient.

En valeur, le marché s’est contracté de 9,0% pour atteindre un peu plus de 2 milliards d’euros.

Certains fournisseurs et partenaires de distribution qui disposaient de stocks pour répondre à la demande à court terme ont enregistré une progression à deux chiffres de leurs livraisons, tandis que les fournisseurs s’appuyant davantage sur les plus grandes plateformes A3 connaissaient des fortunes diverses, certains d’entre eux voyant leurs livraisons baisser d’autant.

Les livraisons d’appareils à jet d’encre ont poursuivi leur baisse (-5,2%) comme prévu, mais différemment comparé aux trimestres précédents. Les imprimantes à fonction unique ont vu leurs ventes augmenter pendant une grande partie du premier trimestre, aux dépens des imprimantes monochromes et des MFP, les imprimantes de bureau A3 affichant de leur côté une forte croissance.

Le marché du laser a nettement sous-performé (-9,9%), les expéditions de formats A4 et A3 diminuant, certaines offres et installations ayant été annulées ou reportées. Toutes les technologies et catégories de produits ont souffert mais les expéditions A3 ont été particulièrement affectées, tandis que certains fournisseurs A4 n’ont en revanche pas pu répondre à la demande.

Baisse également pour des marchés de niche tels que les appareils à jet d’encre haute vitesse.

« Bien que certains fournisseurs aient connu un bon trimestre, l’impact confinement lié au Covid-19 est clairement visible », explique dans un communiqué Phil Sargeant, directeur de programme Imagerie, périphériques matériels et solutions de documents pour l’Europe de l’Ouest. « La croissance dans tous les segments a été négative car les magasins, les bureaux, les écoles et les usines ont été fermés ou réduits, ce qui explique que la demande de périphériques d’impression a ralenti vers la fin du trimestre. »

Si l’on s’en tient aux principaux marchés d’Europe de l’Ouest, celui de l’Hexagone – le deuxième de la région – est le seul a enregistrer une croissance. Modeste, elle atteint 1,3%. Les livraisons de jet d’encre (appareils grand public et professionnels) ont augmenté de 3,4%. Les livraisons d’appareils laser mono et couleur ont diminué, en revanche le segment des imprimantes multifonction couleur A4 a progressé de 6,9%.