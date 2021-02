La pandémie dope le marché de l’impression sur le Vieux Continent. Les livraisons d’imprimantes et multifonctions en Europe occidentale ont augmenté de 5,0% au quatrième trimestre en année glissante pour atteindre 5,35 millions unités. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de croissance enregistré sur la région. En revanche, les revenus générés par ces ventes ont baissé de 8,7% à 2,1 milliards d’euros. Bien que les livraisons auxentreprises aient donné au cours du trimestre des signes de redémarrage grâce notamment à la reprise des appels d’offres, le marché a surtout répondu aux nécessités du télétravail et de l’enseignement à domicile. Cela s’est traduit par une demande accrue d’imprimantes à jet d’encre grand public et d’appareils laser monochromes bas de gamme, facilement disponibles et proposés à des prix compétitifs. Ces ventes ont tout particulièrement profité au commerce en ligne et aux magasins de détail.

Le marché professionnel a quant à lui été entravé par la fermeture des nombreux bureaux. Les livraisons d’appareils A3 ont ainsi reculé de plus de 12% au quatrième trimestre.

« Les chiffres des expéditions pour 2020 montrent que l’impression est toujours très vivante et qu’elle reste un élément essentiel du processus commercial et éducatif », commente dans un communiqué Phil Sargeant, directeur du programme du Western European Imaging, Hardware Devices, and Document Solutions group d’IDC. « Bien que la demande pour les appareils bas de gamme ait été forte en 2020, de nombreuses exigences ont maintenant été satisfaites et, à mesure que les mesures de confinement s’allègent, de nombreux OEM se tourneront de nouveau vers le bureau et trouveront un équilibre entre l’approvisionnement du bureau et de la maison. »

Sur un plan régional, les livraisons en France ont reculé de 2,3% au quatrième trimestre, après avoir enregistré une forte croissance au troisième trimestre. Les livraisons d’imprimantes à jet d’encre ont reculé alors que les expéditions de laser augmentaient. La hausse des ventes de périphériques MFP A4 a stimulé la croissance du laser. IDC constate par ailleurs une forte demande pour les imprimantes monofonction monochrome A4.

Le marché italien a lui aussi reculé au quatrième trimestre, affichant des livraisons en retrait de 4,5%. En revanche les marchés espagnol (+6,3%) et allemand (+3,5%) ont été dynamiques, la plus forte croissance étant enregistrée par le Royaume-Uni (+17,6%).