Le Syndicat Français des Grossistes Informatiques (SGI), qui regroupe les principaux grossistes informatiques et multimédia français (Also, Arrow, Avesta, Dexxon Datamedia, Innelec, Ingram Micro, MC3 Group et Tech Data) vient de publier son baromètre pour le deuxième trimestre 2018. Réalisé en partenariat avec GfK, ce baromètre analyse les chiffres du marché de la distribution de gros de matériels et équipements informatiques.

Premier enseignement de ce baromètre, le panel des grossistes de GfK a représenté un chiffre d’affaires cumulé de 1,658 milliard d’euros au deuxième trimestre 2018, soit 2,7% de moins que le cumulé du deuxième trimestre 2017. Sur la même période, les membres du SGI ont vu leur chiffre d’affaires cumulé progresser de près de 6% à 1,352 milliard d’euros, soit 81,5% du panel GfK. Leur poids n’était que de 74,8% du panel GfK au deuxième trimestre 2017.

Sur le premier semestre 2018, le chiffre d’affaires cumulé des membres du SGI est en croissance de 5% à 2,7 milliards d’euros. L’IT représente près des deux tiers (63%) de leurs ventes, soit 1,7 milliard d’euro. Leurs ventes d’IT ont été portées par le hardware (+4,5%), le software (+5,4%), ainsi que les produits réseaux et data communication (+12,2%). Ces trois segments pèsent 81% de leur chiffre d’affaires IT. Les revendeurs représentent 56% de leurs débouchés IT, suivis par la grande distribution BtoC non-spécialisée (17%) et la distribution BtoB (13%).

Deuxième segment en revenus, l’équipement de bureau pèse pour 471 M€ des ventes des membres du SGI au premier semestre 2018. Un segment qui reste stable d’une année sur l’autre, précise GfK. Celui-ci note toutefois un ralentissement important des ventes d’imprimantes multifonctions (-11%) et d’imprimantes simples (-15%) sur la période.

Troisième segment majeur : les télécoms, qui représentent pour les grossistes membres du SGI un chiffre d’affaires au premier semestre 2018 de 337 M€. Dans son rapport, GfK attire l’attention sur l’importante baisse en valeur du marché des smartphones (-35%). Les accessoires de téléphonie affichent quant à eux de fortes croissances au premier semestre 2018 : coques (+31%), chargeurs (+48%), protections d’écrans (+202%), casques télécom (+64%). Toutefois, ils ne pèsent que moins de 2% du chiffre d’affaires télécoms des grossistes membres du SGI.