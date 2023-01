Microsoft annonce qu’une panne a perturbé ses services cloud Azure et Microsoft 365 en Amérique du Nord hier, touchant des milliers de personnes durant une demi-journée. Le problème s’est produit par vagues, avec des pics toutes les 30 minutes environ.

Parmi les services concernés : Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps et Microsoft Defender for Identity.

« Un changement apporté au réseau étendu (WAN) de Microsoft a eu un impact sur la connectivité entre les clients sur Internet vers Azure, la connectivité entre les services au sein des régions, ainsi que les connexions ExpressRoute », déclare le géant du logiciel. Les clients « ont rencontré des problèmes de connectivité réseau, qui se sont manifestés par une latence et/ou des délais d’attente lors de la tentative de connexion aux ressources Azure dans les régions Public Azure, ainsi qu’à d’autres services Microsoft ».

Une fois la cause retracée à un « problème de configuration du réseau », la société Microsoft a « annulé le changement de réseau » à l’origine du problème et indiqué qu’elle surveillait le service pendant que l’annulation prenait effet. « Les services impactés se sont rétablis et restent stables ».

Il s’agit de la deuxième panne d’accès à des services cloud de Microsoft en moins de 10 jours en Amérique du Nord. En effet, le 17 janvier dernier, des milliers d’utilisateur·rice·s ont été touché·e·s par une panne affectant Microsoft 365, notamment Teams.

Cette nouvelle panne survient juste après la mise à jour des derniers résultats trimestriels de Microsoft publiés avant-hier. Le géant de Redmond a annoncé une croissance de 2% de ses revenus sur un an.