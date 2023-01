Microsoft a publié pour son second trimestre fiscal 2023, clos fin décembre, un chiffre d’affaires de 52,7 Md$ en progression de 2% sur un an. Le géant informatique parvient à sauver un semblant de croissance grâce au dynamisme de son activité cloud qui compense le fort recul de l’informatique personnelle.

La division « Intelligent Cloud » qui englobe la plateforme Azure, les serveurs et les services de cloud computing a progressé de 18% pour atteindre 21,5 Md$. Les revenus issus d’Azure ont progressé de 31%. C’est 4 points de pourcentage de moins qu’au précédent trimestre mais Microsoft avait prévu une baisse de 5 points.

La ligne d’activités « Productivity and Business Processes » qui englobe Office, Dynamics et LinkedIn a affiché des revenus en augmentation plus modérée de 7% à 17 Md$. Les produits Office progressent de 7%, coté professionnel mais reculent de 2% sur la partie grand public. Les revenus de LinkedIn progressent de 10% et ceux de Dynamics enregistrent une belle hausse de 21%.

Le tableau se noircit avec l’activité « More Personnal Computing » (Windows, terminaux et jeux), quasi stable au précédent trimestre, et qui sur le T2 décroche de 19% à 14,2 Md$. L’activité est tirée vers le bas par les ventes OEM de Windows et les ventes d’appareils qui reculent toutes deux de 39%. Les versions professionnelles de Windows sont en baisse de 3% et l’activité Xbox de 12%. La seule activité de la division en hausse sur le trimestre est celle liée aux revenus publicitaires des recherches qui progresse de 10%.

Le bénéfice net du groupe s’est également contracté à 16,4 Md$ en GAAP et à 17,4 Md$ en non GAAP, soit des baisses respectives de 12% et 7%. Hors dépréciations et indemnités de départs, le résultat ajusté ressort à 2,32 dollars par action, supérieur cependant au consensus FactSet de 2,29 dollars.

Lors de sa discussion téléphonique avec les analystes, mardi après la clôture des marchés, Microsoft a prévenu que son activité serait moins soutenue que prévu entre janvier et mars. La firme de Redmond prévoit un chiffre d’affaires de 51 Md$, en croissance de 3% sur un an mais donc en baisse en séquentiel et sous le consensus FacSet établi à 52,42 Md$.

Le groupe a expliqué que la prudence des clients a conduit à un ralentissement des commandes en fin d’année. « Nous nous attendons à ce que les tendances observées fin décembre se prolongent » ce trimestre, a déclaré la directrice financière du groupe, Amy Hood.

L’action Microsoft qui avait progressé de 4% en séance, suite aux résultats, perdait 1,3% dans les échanges d’après clôture à Wall Street.