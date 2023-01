Le site web Downdetector de suivi des pannes informatiques a signalé des milliers de problèmes d’accès aux applications en ligne Microsoft Teams et Microsoft 365 aux Etats-Unis, sur une période de quelques heures hier.

« Nous enquêtons sur un problème qui empêche des utilisateurs d’Amérique du Nord d’accéder aux services Microsoft 365 », a déclaré Microsoft dans un message sur Twitter mardi après-midi. Les pannes ont été particulièrement nombreuses à Boston, New York et Phoenix.

Un utilisateur de Downdetector a relevé que les connexions défaillantes à divers services de cloud Azure semblaient être liées à Verizon/FIOS.

Microsoft a ensuite précisé que le problème était lié à un fournisseur hébergeur d’internet. « Le FAI local a pris des mesures pour réacheminer les connexions vers une infrastructure alternative et nous confirmons que le problème est maintenant résolu », a déclaré Microsoft quelques heures plus tard sur Twitter.

Un partenaire channel américain de Microsoft, interrogé par notre confrère de CRN, semble résigné à ces pannes régulières : « Les problèmes d’accès et de coupure avec des applications SaaS comme Microsoft 365 et Teams sont inévitables et seront de plus fréquents. Plus vous tirez parti de l’écosystème du cloud hors site, plus vous verrez de pannes et plus vous courrez de risques en tant qu’organisation. Nous sommes toujours à la recherche d’alternatives hybrides pour les applications critiques. Le problème est qu’il n’y a plus de bonnes alternatives hybrides (cloud et sur site) rentables pour Microsoft 365 et Teams ».