Axians France a inauguré le 6 octobre sa Maison du Cloud. Elle est située à la Garenne-Colombes, à quelques encablures du quartier de la Défense. La filiale IT de Vinci Energie a regroupé dans ce lieu ses équipes Cloud et Data Analytics. Plus de 120 collaborateurs se sont installés depuis l’été sur ce site spécialement réaménagé de 2500 m2.

Axians est devenue une composante forte du géant français de l’énergie. En 2020, l’entité a réalisé 2,6 milliards de chiffres d’affaires dans 26 pays et 400 millions d’euros en France, son premier pays.

« Vinci Énergie a la conviction que le digital sera au cœur des enjeux de notre société et que le groupe doit participer aux évolutions des offres digitales », a déclaré lors de son discours d’accueil Vincent Bouffard, directeur général adjoint de Vinci Énergie France.

La filiale française peut ainsi s’appuyer sur des offres globales que seul peut apporter un groupe de la taille d’Axians. Son implantation sur 50 sites sur le territoire national, lui permet de les personnaliser au plus près des clients.

« Avec la Maison du Cloud, nous sommes encore mieux en mesure d’adresser les besoins réseau, datacenter, cloud et valorisation des données de nos clients et partenaires. Nous coordonnons les compétences au niveau national pour monter des offres 360 qui sont personnalisées par nos 9 centres de services opérationnels en régions », nous a précisé dans un entretien Guillaume Garric, le Directeur général d’Axians Communication & Cloud France.

« En tant que Cloud Service Provider, nous pouvons créer des offres multi-cloud sur mesure. Et accompagner les besoins de nos clients qui maintenant presque tous veulent une partie en cloud privé, une partie en cloud mutualisé et une autre dans le cloud public », ajoute Yves Pellemans, directeur technique d’Axians France et responsable du développement Data Analytics.

La Maison du Cloud travaille bien sûr en lien étroit avec toutes les entités, notamment sur la partie applicative et la cybersécurité.

Axians France qui emploie aujourd’hui plus de 1500 personnes continue de se développer très rapidement. « 1000 recrutements sont prévus sur les deux prochaines années et nous allons continuer de faire des acquisitions pour renforcer nos expertises, en particulier sur la cybersécurité et l’analyse de données», annonce Guillaume Garric.