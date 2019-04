Le cloud est de plus en plus la vache à lait d’Amazon. Malgré une progression de 42% en un an à 7,7 milliards de dollars (soit 30 milliards de revenus annuels), les revenus d’AWS n’ont pesé que 12% des 59,7 milliards de dollars (+17% en un an) générés par la firme de Jeff Bezos au premier trimestre. En revanche, avec 2,2 milliards de dollars et un bond de 58% par rapport au premier trimestre 2018, l’activité cloud a représenté plus de la moitié des 4,4 milliards de dollars de bénéfices opérationnels enregistrés par le groupe. Le bénéfice net total d’Amazon a atteint 3,6 milliards de dollars ou 7,09 dollars par action, contre 1,6 milliard de dollars ou 3,27 dollars par action un an plus tôt.

Le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a expliqué qu’alors que la croissance d’AWS avait légèrement ralenti pour s’établir à 42% contre 49% un an auparavant, l’augmentation de la marge opérationnelle était « le résultat d’une bonne partie des travaux réalisés sur les infrastructures et des gains d’efficacité », rapporte CRN.

Il a déclaré que chaque point gagné dans l’amélioration du pourcentage d’utilisation valait des dizaines de millions de dollars, et que réaliser de telles économies était le modèle adopté par AWS pour investir dans son infrastructure. Il a ajouté qu’à mesure qu’AWS réduisait ses coûts, la société permettait aux clients de faire des économies grâce à de nouveaux tarifs ou à de nouvelles offres. Brian Olsavsky a encore indiqué que ces gains avaient été réalisés alors qu’AWS avait connu une « très grande expansion des équipes techniques et commerciales qui supportent cette activité ».

AWS a enregistré de jolis succès dans le recrutement de clients majeurs au cours du trimestre, notamment avec deux constructeurs automobiles : Volkswagen, qui a lancé un service cloud de logistique intégrant 1.500 fournisseurs et 30.000 sites de fabrication, et Ford, pour la création de services pour sa voiture connectée. En début d’année, Lyft a également rejoint la cohorte des clients importants d’AWS.