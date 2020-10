Croissance de 29% sur un an pour AWS, de 30% pour ServiceNow et de 45% pour Google Cloud au troisième trimestre : la pandémie de Covid-19 ne fait pas que des maleureux.

Lors de la présentation des résultats de l’entreprise le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré aux investisseurs que le géant du commerce électronique voyait de nombreux clients adopter le cloud AWS à un rythme plus rapide en raison de la crise du Covid-19, tandis que d’autres dans les secteurs durement touchés rognaient sur leurs dépenses, rapporte CRN.

AWS a enregistré un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, soit une croissance annuelle de 29%. « Nous sommes satisfaits de l’état de nos activités », a déclaré Brian Olsavsky à propos d’AWS, « et de l’état de notre force de vente pour générer de la valeur au cours de cette période. »

Amazon dans son ensemble, bénéficiant par ailleurs de la croissance fulgurante du commerce électronique, a progressé de 37% à 96,1 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 92,7 milliards de dollars. Le bénéfice par action de 12,37 dollars a également largement battu les 7,41 dollars attendus par Wall Street.

De son côté, ServiceNow a généré au cours du trimestre 1,15 milliards de dollars de revenus, ce qui représente une croissance de 30% sur un an. Avec 1,09 milliard de dollars enregistré, le chiffre d’affaires provenant des abonnements a grimpé quant à lui de 31%. « Notre excellente performance au troisième trimestre a dépassé les attentes à tous les niveaux et nous augmentons nos prévisions pour l’année complète », annonce de son côté Bill McDermott, CEO de ServiceNow dans un communiqué. « Le Covid redéfinit l’avenir du travail, accélère la transformation numérique et amplifie la nécessité d’unifier les systèmes, les silos et les processus dans des workflows d’entreprise holistiques. ServiceNow est la plateforme pour les entreprises numériques. Les clients tirent parti de la plateforme Now pour créer les flux de travail offrant de grandes expériences aux combattants héroïques, aux étudiants, aux travailleurs du savoir, aux consommateurs et à tant d’autres dans le monde. Nous sommes avides, humbles et passionnément engagés à faire en sorte que le monde du travail fonctionne mieux pour les gens. Nous n’avons jamais été aussi confiants. » Une chose est sûre, l’ancien patron de SAP ne regrette pas d’avoir quitté l’éditeur allemand, lequel vient de réduire ses prévisions de revenus pour l’année et reporté à 2025 les objectifs de son plan stratégique 2023.

Autre grand gagnant de la pandémie : Google Cloud dont le chiffre d’affaires a bondi de 45% à 3,44 milliards de dollars « Un succès obtenu grâce à ses atouts en matière de traitement et d’analyse de données, au passage au numérique et au cloud accéléré par la pandémie de coronavirus et à sa stratégie multicloud », a expliqué Sundar Pichai, le patron d’Alphabet. Cette croissance a dopé celle de la maison-mère qui enregistre 46,17 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 14%. Le bénéfice net a de son côté bondi à 11,27 milliards de dollars ou 16,40 dollars par action, contre 7,07 milliards de dollars ou 10,12 dollars par action un an plus tôt.