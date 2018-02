Amazon a terminé l’année 2017 avec des résultats en forte croissance. Celle-ci provient en grande partie du cloud.

Au quatrième trimestre, le géant de Seattle a enregistré un chiffre d’affaires global de 60,45 milliards de dollars, en hausse de 38% sur un an, dont 5,11 milliards de dollars provenant d’AWS,(+45% en un an). C’est toutefois du côté du bénéfice opérationnel que l’activité cloud se distingue tout particulièrement. Sur les 2,13 milliards de dollars enregistrés, 1,35 milliard de dollars provient d’AWS, soit un peu plus de 63%. Le bénéfice net s’établit à 1,86 milliard de dollars, ou 3,75 dollars par action, contre 749 millions de dollars un an auparavant.

Sur l’ensemble de l’exercice, Amazon enregistre un chiffre d’affaires de 177,87 milliards de dollars, en progression annuelle de 31%, dont 17,46 milliards de dollars générés par AWS. Impacté par une perte de 3,06 milliards de dollars enregistrée à l’international, le bénéfice opérationnel du groupe atteint 4,11 milliards de dollars, l’activité AWS générant de son côté un bénéfice opérationnel de 4,33 milliards de dollars.Le bénéfice net s’établit à 3,03 milliards de dollars, ou 6,15 dollars par action, contre 2,37 milliards de dollars un an plus tôt.

Pour le trimestre en cours, Amazon table sur un chiffre d’affaires compris entre 47,75 et 50,75 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 34% à 42%, et sur un bénéfice opérationnel dans une fourchette de 300 millions de dollars à 1,0 milliard de dollars contre 1,0 milliard de dollars il y a un an.

Dans une conférence avec les analystes, retranscrite par Seeking Alpha, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a expliqué que la société allait poursuivre ses investissements dans les équipes techniques et commerciales d’AWS et poursuivre l’expansion géographique du cloud. Il a par ailleurs expliqué que la forte progression d’AWS était due en grande partie à l’ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services (1.400 en 2017 ce qui se traduit par la conquête de nouveaux clients et de nouvelles charges de travail chez les clients existants. De son côté, le responsable des relations avec les investisseurs, Dave Fildes, a rappelé qu’AWS procédait régulièrement à des baisses de prix (60 depuis le lancement du produit) ce qui facilitait également le recrutement de nouveau clients.