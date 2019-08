Hewlett Packard Enterprise a profité de VMworld pour lancer la solution Cloud Foundation de VMware en tant que service sur HPE GreenLake, jetant ainsi une pierre dans le jardin de Dell, par ailleurs propriétaire de VMware.

La nouvelle solution, qui s’appuie sur la plateforme cloud composable Synergy d’HPE, permet aux partenaires d’offrir pour la première fois sur Greenlake des machines virtuelles VMware en paiement à l’usage ainsi qu’une pile complète de VMware Cloud Foundation.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une avancée majeure par rapport à Dell », a affirmé Paul Miller, vice-président du marketing mondial chez HPE, lors d’un entretien avec nos confrères de CRN. « Nous pensons que nous avons une meilleure solution VMware avec Synergy qui offre rapidité, agilité, un coût inférieur et une plus grande flexibilité par rapport à Dell avec un comptage au niveau de la machine virtuelle. Chez Dell, les compteurs sont au niveau du serveur. Nous sommes les seuls à mesurer au niveau des machines virtuelles et à permettre aux clients d‘être facturés à ce niveau. La possibilité de payer en fonction de la granularité de la machine virtuelle est un facteur de changement économique pour les clients. »Il a ajouté que la combinaison de Synergy et du modèle de facturation à l’utilisation offrait aux clients qui adoptaient le DevOps la flexibilité nécessaire pour évoluer de manière dynamique dans le cadre une architecture cloud composable.

Le nouveau service GreenLake VMware Cloud Foundation devrait être disponible dans 45 jours.

Les partenaires HPE ont bien accueilli la nouvelle offre. Ils ont déclaré à nos confrères que la capacité de GreenLake à proposer des machines virtuelles avec compteur (une nouveauté qui résulte en grande partie de l’acquisition par le constructeur du fournisseur de logiciel de mesure Cloud Cruiser) confère à HPE un avantage certain dans la lutte qui l’oppose à Dell sur le terrain du paiement à l’usage.

De son côté, Dell a annoncé à VMworld la disponibilité de VMware Cloud sur Dell EMC basée sur VMware Cloud Foundation et l’infrastructure hyperconvergée VxRail. La nouvelle offre découle de Project Dimension, une extension du cloud VMware proposant une infrastructure et du matériel définis par logiciel en tant que service pour datacenter, avec des technologies intégrées telles que vSAN et SD-WAN.