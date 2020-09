Exclusive Networks, qui a annoncé récemment le rachat du Hong Kongais JJNet poursuit ses emplettes et révèle l’acquisition de Veracomp, un groupe polonais de distribution à valeur ajoutée possédant des bureaux dans 10 pays d’Europe centrale et orientale. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Cette nouvelle région jouera un rôle-clé dans les opérations EMEA du VAD français indique ce dernier dans un communiqué. Les deux groupes partagent en effet les mêmes spécialités en matière d’infrastructure de cybersécurité ainsi que bon nombre de relations avec les fournisseurs. Elles possèdent également des cultures similaires en matière de création de valeur et de forte croissance.

Créé en 1990, Veracomp compte 400 salariés qui génèrent un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 millions d’euros. Basés en Pologne, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Hongrie et Bulgarie, ils servent 3.000 revendeurs dans ces pays mais aussi dans 10 pays voisins. Environ 75 % des activités de Veracomp concernent déjà le cyberespace et le cloud, avec des fournisseurs comme Fortinet, F5 Networks et Infoblox, qui sont également inscrits au portefeuille stratégique d’Exclusive Networks. Filiale du groupe, Compendium est une société de formation spécialisée basée en Pologne. Son catalogue comprend plus de 1.000 cours de formation agréés par les fournisseurs.

« L’histoire d’Exclusive Networks a commencé en Europe. Depuis, nous avons mené notre expansion mondiale en région EMEA et APAC, ainsi qu’en Amérique du Nord. Le moment est venu d’étendre notre présence en Europe centrale et orientale, comme l’ont toujours prévu nos plans de croissance », tient a expliquer dans le communiqué Olivier Breittmayer, PDG d’Exclusive Networks. « L’acquisition d’un groupe de distribution déjà établi est le meilleur moyen d’accélérer notre présence dans cette nouvelle région. En investissant dans les solides fondations de Veracomp, nous allons pouvoir offrir de formidables opportunités à nos fournisseurs stratégiques et à nos partenaires GSI. Il existe déjà une forte adéquation culturelle et un alignement opérationnel entre les deux sociétés. Notre plan, comme toujours, consiste à favoriser un succès continu plutôt que d’imposer de nouvelles structures. Les principaux dirigeants de Veracomp soutiennent pleinement cette opération. En plus de 30 ans d’existence, Veracomp a accumulé une vaste expérience et une réputation exceptionnelle. Nous nous sommes engagés à préserver cet héritage en élargissant nos services à valeur ajoutée et en développant notre expertise en infrastructures de cybersécurité pour le plus grand intérêt de nos partenaires, de nos clients et de nos employés. »

Cette nouvelle acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre.