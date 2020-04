Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Audrey Girmens, directrice générale de l’intégrateur tarnais Inforsud Diffusion.

Channelnews : Quand pensez-vous qu’Inforsud Diffusion pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Audrey Girmens : Comme de nombreuses entreprises, nous travaillons sur les différentes possibilités de reprise d’activité et notamment sur les conditions de reprise du travail des collaborateurs.

Après le 11 mai, nous continuerons de préconiser le télétravail auprès de nos collaborateurs qui le peuvent. Nous travaillons actuellement avec eux aux différentes possibilités de reprise par équipe, par service et par site tout en mettant en place des nouvelles règles sur les interventions chez nos clients. Ce travail va être réalisé sur les trois prochaines semaines pour identifier les cas particuliers et assurer pour chacune et chacun une reprise dans les meilleures conditions. Pour le coup, c’est une méthode agile que nous mettons en place dans ce contexte particulier…

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Audrey Girmens : Nos activités d’infogérance et de services hébergés sont restées soutenues sur la période. Nous nous attendons à un pic d’activité sur la partie infogérance du fait de la réouverture de certains clients ou de la reprise des collaborateurs pour d’autres, le même phénomène qu’après les congés estivaux !

Fortement sollicitées sur les mesures gouvernementales, nos activités SAGE 100 Cloud autour de la paie vont revenir à la normale.

Enfin, nous allons inviter nos contacts à faire un check-up cybersécurité de leur SI, parfois mis à mal par la mise en œuvre du télétravail.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Audrey Girmens : Oui, nos ambitions de CA vont être revues pour l’année 2020. Néanmoins, nos créations de poste sont maintenues avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs dès le mois de septembre.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Audrey Girmens : Être présent auprès de nos clients et les accompagner en cas de difficulté. De nouvelles questions sur la transformation digitale vont se poser en retour d’expérience suite à cette situation exceptionnelle…

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Audrey Girmens : Les délais de paiement se sont allongés dès le mois d’avril.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Audrey Girmens : Nous utilisons les différentes solutions fiscales proposées par le gouvernement pour optimiser notre trésorerie.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Audrey Girmens : Dans les prochains mois, je ne sais pas. Il faut analyser les différents signaux renvoyés par les comportements actuels et les futurs de nos clients… Pour les prochaines semaines, nous continuons à les accompagner sur le télétravail et la Cybersécurité.

Témoignage recueilli par mail le 22 avril 2020