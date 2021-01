Reuters a révélé ce jour qu’Atos avait fait en début de semaine une offre de rachat à son concurrent américain DXC Technology le valorisant à plus de 10 milliards de dollars (environ 8,2 milliards d’euros). Les discussions en sont encore à un stade préliminaire, ont précisé à Reuters deux sources proches du dossier. Atos a confirmé l’information plus tard dans la journée évoquant avoir approché DXC dans le cadre d’une transaction amicale. DXC a confirmé de son côté avoir reçu une proposition non sollicitée d’Atos.

La bourse a très mal réagi à cette annonce, l’action Atos perdant 13% à la clôture. Un analyste financier cité par Investir qualifie DXC Technology « d’actif en grande difficulté, qu’il faut redresser ». Autre crainte du marché : cette opération serait la plus importante jamais réalisée par le groupe français et aurait un effet transformant alors qu’Atos avait jusque-là indiqué vouloir privilégier les acquisitions stratégiques de petite taille.