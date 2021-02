Atos renonce finalement à acquérir DXC Technology. « Suite à la déclaration publiée par la société le 7 janvier 2021, le Conseil d’Administration d’Atos a décidé à l’unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology », fait savoir un communiqué de l’ESN. La déclaration du 7 janvier en question évoquait « une proposition non sollicitée » et précisait « qu’avant de recevoir cette proposition mercredi soir, DXC Technology n’avait pas connaissance d’un tel intérêt d’Atos ».

« Conformément à ses obligations fiduciaires, le conseil d’administration de DXC a soigneusement évalué la proposition, avec ses conseillers financiers et juridiques », indique DXC dans un nouveau communiqué. « L’offre a été jugée inadéquate et manquant de certitude à la lumière de la valeur que le conseil estime que DXC peut créer de manière autonome en exécutant notre parcours de transformation. Après avoir partagé certaines informations de haut niveau afin d’aider Atos à comprendre pourquoi le Conseil d’administration estime que la proposition sous-évaluait DXC, Atos et DXC ont décidé aujourd’hui de mettre un terme aux discussions. » La société ajoute qu’elle a dépassé ses prévisions en matière de chiffre d’affaires, de marge EBIT ajustée et de bénéfice par action dilué non-GAAP, et qu’elle a par ailleurs réalisé un ratio carnet de commandes / prises de commandes supérieur à 1. Ses résultats financiers seront publié le 4 février.

En annonçant en janvier son intention d’acquérir la firme de Tysons en Virginie, l’ESN française avait indiqué qu’elle souhaitait « créer un leader des services digitaux ». Son titre avait aussitôt décroché de plus de 11% à Euronext Paris. La déclaration de ce jour l’a aussitôt fait grimper d’environ 7%. Après avoir reperdu du terrain pendant la journée, il valait à la clôture 66,6 euros, soit un gain de 1,87%.