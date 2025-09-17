Dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes sur la protection des données, l’ESN française Atos signe une alliance stratégique avec l’éditeur français Wimi, labellisé French Tech 2030, afin de proposer une solution collaborative sécurisée et souveraine. Baptisée Workplace Souverain, l’offre est en voie de qualification SecNumCloud. Hébergée sur une infrastructure souveraine, elle cible les administrations, les opérateurs d’importance vitale (OIV), les opérateurs de services essentiels (OSE) et toute entreprise française gérant des données sensibles.

La suite logicielle comprend, entre autres, messageries mail et instantanée, visioconférence, drive, gestion de projets, agendas partagés, réseau social d’entreprise, automatisations et IA. Elle se veut une alternative européenne complète, indépendante des lois extraterritoriales, pour assurer la souveraineté et la résilience des environnements numériques de travail.

Son support technique sera assuré depuis le centre Atos Digital Workplace de Nantes.

Marc Lachaize, directeur des activités Digital Workplace d’Atos France, souligne dans un communiqué que cette initiative répond aux exigences de la stratégie ‘cloud au centre’ de l’Etat français, tout en offrant une expérience utilisateur optimale. Lionel Roux, directeur général et co-fondateur de Wimi, met en avant la maturité et la sécurité de la suite, après 15 ans de R&D.

 

 

