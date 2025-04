La filiale numérique du groupe La Poste accueille deux nouveaux partenaires technologiques pour compléter son offre globale de cybersécurité à destination des TPE, PME, ETI, établissements de santé et collectivités locales. Avec Altospam et Wimi, le Pack Cyber de Docaposte – lancé il y a un an – regroupe désormais 14 partenaires. Les 12 autres partenaires sont Arsen, Board of Cyber, le groupe CNP Assurances, Dattak, Formind, Harfanglab, Mailinblack, Ofleo, PSI, Oxibox, Ubika et Wallix.