Avec pas moins d’un an de retard, Konica Minolta vient de lancer son fameux Workplace Hub, plateforme de travail numérique pour les PME. Annoncée début 2017, celle-ci se présente sous la forme d’un photocopieur avec un écran incorporé. À l’intérieur : un système d’impression, bien-sûr, mais également un serveur (HPE), un système de stockage de données, des points d’accès WiFi et un assortiment de logiciels conforme à la panoplie de base que se doit d’avoir une PME : suite collaborative (Office 365), pare-feu et anti-malware (Sophos), système de sauvegarde (Acronis), outil de supervision (ScienceLogic)… L’interface et l’environnement de travail collaboratif sont signés Powell, avec lequel Konica a signé un contrat de distribution mondial.

Conformément au modèle traditionnel des bureauticiens, cette solution est mise à disposition via un contrat de location unique à loyer mensuel assorti d’un service de maintien en condition opérationnelle. Le constructeur affiche un tarif de 590 € par mois (hors coûts d’impression) pour un Workplace Hub équipé d’un serveur de gamme intermédiaire (biprocesseur, 64 Go de Ram) et 7 à 15 euros supplémentaires par mois et par utilisateur pour la suite collaborative.

Konica Minolta présente son Workplace Hub comme un outil capable de simplifier la gestion de l’informatique des PME et de limiter les interruptions de service. De fait, c’est le constructeur qui contrôle la supervision (en 24/7), la maintenance et l’administration (gestion des utilisateurs, des périphériques, de la sécurité, des sauvegardes…) de sa solution. Une approche services managés qui a des chances de faire mouche auprès d’une clientèle qui se distingue souvent par son manque de ressources et de compétences informatiques. Le constructeur se targue de pouvoir intervenir sur site quasiment partout en France en moins d’une heure grâce à son réseau de 25 agences et de 120 concessionnaires, et de pouvoir résoudre en moins de 8 heures 75% des tickets ouverts.

La qualité de service, c’est l’argument phare de Konica Minolta pour imposer son Workplace Hub sur le marché. « Konica Minolta est perçu par les PME française comme une marque apportant un excellent niveau de service et se montrent très ouverts à l’idée de lui confier leur IT », souligne Morgan Leucat, directeur de l’innovation et des offres hybrides de Konica Minolta pour l’Europe du Sud, sur la base d’une étude de marché menée en interne auprès de 600 prospects. Une bonne perception confirmée récemment par une étude BVA Group -Viséo CI qui lui a décerné le prix du meilleur service client de l’année dans la catégorie solutions d’impression.

Le constructeur ne dévoile pas ses objectifs de vente mais il explique que le Workplace Hub sera désormais le fer de lance de l’accélération de son activité IT. Celle-ci représente actuellement 50 M€ de volume d’affaires annuel. Un montant que Konica Minolta souhaite doubler au cours des trois prochaines années. 200 ingénieurs commerciaux ont d’ores et déjà été formés à la vente du Workplace Hub. À terme, c’est l’ensemble de sa force de vente qui sera en mesure de le proposer.