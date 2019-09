L’éditeur spécialisé dans les solutions de protection de données Atempo a bouclé un financement de près de huit millions d’euros pour renforcer ses équipes et pour accélérer les développements de Miria, sa nouvelle solution dédiée à la protection et la migration de gros et très gros volumes de données.

La levée de fonds a été réalisée avec le concours d’IdVector, un investisseur de long terme spécialisé dans le financement des technologies avancées et d’un pool bancaire comprenant LCL, HSBC, la Société Générale et la BPI.

Implanté en Europe, aux Etats Unis et en Asie, Atempo revendique comme clients plusieurs ministères régaliens et organisations publiques et privées sensibles en France ainsi que des milliers de clients à travers le monde.

« La nouvelle plateforme Miria, développée pour les clients gérant de quelques centaines de téraoctets à plusieurs dizaines d’exaoctets, connaît un succès grandissant dans de nombreux domaines : médias, laboratoires en sciences de la vie et de la terre, design industriel, constructeurs de véhicules autonomes, aéronautique, banques… les partenariats conclus avec des constructeurs leaders dans le stockage haute performance, tels que DDN, Qumulo ou Huawei, confirment la pertinence de notre vision et nous encouragent à accélérer notre roadmap pour affirmer notre leadership technologique », affirme dans un communiqué le COO de la société, Cyprien Roy.

Cette levée de fonds intervient après le déménagement en janvier dernier de l’entreprise dans un nouveau siège à Massy et après l’installation en février au Labo, la pépinière numérique d’Orléans (photo) de Nextino, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle.

« Les réseaux neuronaux et plus généralement les technologies d’intelligence artificielle vont révolutionner les politiques de stockage en les rendant hautement dynamiques. Ces outils vont permettre à nos clients de renforcer leur maîtrise de l’évolution du volume de données et de leur nature. C’est une opportunité unique pour les acteurs agiles de bouleverser l’ordre établi », précise dans le communiqué le CEO de l’entreprise, Luc d’Urso. « Et nous entendons bien profiter à plein des filières d’excellence françaises pour continuer à offrir une alternative robuste à nos confrères américains. Le modèle de financement par royalties d’IdVectoR atteste bien de la confiance en nos perspectives de croissance de la part d’un investisseur européen spécialisé dans les technologies les plus avancées. »