Asus se différencie en devenant le premier constructeur à prolonger à trois ans la garantie sur ses ordinateurs portables grand public. La mesure est entrée en vigueur le 1er octobre et concerne un large éventail de modèles, incluant les gammes Zenbook, Vivobook, ProArt, Chromebook ainsi que les séries gaming ROG et TUF.

L’offre s’applique aux ordinateurs fabriqués à partir du 1er août 2025, avec une possibilité de mise à niveau gratuite pour les modèles produits entre janvier 2024 et août 2025, sur simple demande auprès du support Asus, sous réserve de fournir une preuve d’achat et les données du produit.

La garantie commerciale de trois ans couvre les pannes matérielles des composants d’origine, à l’exception de la batterie, considérée comme un élément consommable et garantie toujours deux ans. Elle ne s’applique pas aux produits reconditionnés. Avec cette initiative Asus veut conforter la réputation de durabilité et de fiabilité de ses produits.

« Dans un passé récent ASUS a ainsi été le premier constructeur informatique à se mettre en conformité avec l’indice de réparabilité, et nous agissons énormément dans le travail d’ingénierie apporté au développement des châssis des PCs », commente dans un communiqué Mustapha Nhari, Directeur Général ASUS France. « La mise en place d’une garantie de 3 ans sur l’ensemble de nos gammes de PCs grand public en France, illustre cette volonté de la plus belle des manières, et participe à une image plus éco-responsable de l’informatique. »

La démarche n’est pas sans rappeler celle du distributeur high tech français LDLC qui l’an dernier a porté à 5 ans la garantie sur les ordinateurs et smartphones, au nom également de la satisfaction client et d’une consommation plus responsable. Espérons que d’autres constructeurs et distributeurs suivront.