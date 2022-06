Numéro un dans le retail depuis dix ans, Asus France s’attache désormais à se faire une place sur le marché B2B. Une stratégie pleinement soutenue par la corporation depuis 2020, année au cours de laquelle une entité commerciale B2B baptisée Asus Business a vu le jour – qui compte actuellement une vingtaine de personnes en France – et que la gamme professionnelle a commencé à vraiment s’étoffer.

Asus Business a conquis très rapidement 8 à 10% du marché B2B, se hissant à la quatrième position, derrière HP, Dell et Lenovo (source Asus, d’après les études GfK). Une part de marché à peu près stable depuis dix-huit mois mais qui pourrait encore s’améliorer dans les prochains mois sur la base des nouveaux investissements commerciaux engagés par le constructeur.

Une équipe clients finaux chargée de comprendre les besoins des entreprises et de les accompagner le cas échéant dans la rédaction de leurs appels d’offres a ainsi été créée. Son premier représentant est arrivé en septembre dernier et elle devrait compter sic personnes d’ici à la fin de l’année.

La page Covid étant désormais tournée, Asus Business France s’emploie à redynamiser son réseau de partenaires. Profitant de sa présence sur le salon IT Partners, le constructeur a lancé à leur intention une opération de motivation estivale baptisée Asus Business Summer challenge qui permettra à une quinzaine d’entre eux de gagner un voyage. En parallèle, il a officialisé la mise en service d’une nouvelle plateforme de fidélisation (qui permet d’échanger des points contre des cadeaux) plus accessible que sa plateforme existante e-cash.

Enfin, Asus Business organisera son premier tour de France partenaires à la rentrée de septembre. Le constructeur ambitionne de déplacer le stand solutions qu’il a conçu pour IT Partners au-devant de ses partenaires en régions. L’événement s’arrêtera à Lyon (le 13 septembre), à Nantes (le 22 septembre), à Lille (octobre), à Bordeaux (octobre), à Marseille (novembre), et à Strasbourg (novembre).

Après une grosse accélération de ses ventes en 2020 et 2021, Asus Business connaît un premier semestre 2022 plus calme, même s’il continue d’enregistrer de la croissance en volume. L’année 2022 est marquée par une hausse des prix, conséquence de l’évolution défavorable du taux de change euro-dollars liée au contexte géopolitique et de la montée en gamme des configurations pour s’adapter au surcroît de consommation des nouveaux outils de communication, expose Benjamin Colin, directeur d’Asus Business en France (photo). Une hausse des prix qui va toutefois être contrebalancée en partie par le reflux des frais logistiques qui vont progressivement revenir à la normale après l’emballement de ces deux dernières années.

La gamme business arrive désormais dans sa pleine complétude avec la présentation sur IT Partners de l’Expertbook Flip B7, dernier né de sa gamme, dont les caractéristiques sont représentatives des dernières tendances du marché : il se présente ainsi au format convertible, avec une dalle mate de 14 pouces au format 16/10, compatible 5G et embarque de nombreux outils de sécurité (identification par empreinte digitale, smart card NFC, chiffrement du disque, paramétrage de la vision de l’écran, etc.)