ASML pourrait devenir dans les prochains jours le principal actionnaire de Mistral AI. Se basant sur des sources proches du dossier, l’agence Reuters rapporte que le fournisseur néerlandais d’équipements pour la fabrication de semi-conducteurs est prêt à investir 1,3 milliard d’euros dans la licorne tricolore de l’IA, dans le cadre d’une levée de fonds d’un montant total de d’1,7 milliard d’euros. Le groupe industriel obtiendrait également un siège au conseil d’administration de la startup. Les deux sociétés ont décliné les demandes de commentaires.

Ce nouveau cycle de financement de série C ferait grimper la valorisation de Mistral à 10 milliards d’euros, contre 5,8 milliards lors de sa dernière levée de fonds en juin 2024, faisant d’elle la société d’IA la plus valorisée d’Europe.

Ce rapprochement entre les deux fleurons européens répond, selon les sources, à la volonté de renforcer la souveraineté technologique européenne. Le soutien financier d’ASML pourrait aider Mistral à rendre l’Europe moins dépendante des modèles d’IA américains et chinois. Poids lourd européen du secteur technologique, ASML vise un chiffre d’affaires de 32,5 milliards d’euros pour l’exercice en cours avec marge brute de 52%.

Pour ASML l’opération s’inscrit aussi dans une logique d’intégration industrielle. Seul fournisseur d’équipements de lithographie ultraviolette extrême (EUV), le groupe pourrait utiliser les capacités d’analyse de données et d’IA de Mistral pour optimiser ses processus de fabrication et développer de nouveaux produits pour ses clients.

Si la valorisation de Mistral impressionne pour une société créée seulement en 2023, elle reste très loin de celles des champions américains qui continuent de s’envoler : déjà plus de 300 Md$ pour OpenAI et de 180 Md$ pour Anthropic.

La startup française pourrait toutefois continuer de surprendre. Le Financial Times a rapporté la semaine dernière qu’elle était également en pourparlers avec MGX et d’autres investisseurs pour lever 1 milliard de dollar. Il reste à attendre l’officialisation du tour de table pour connaitre sa composition et le montant final.

