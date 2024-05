La licorne française Mistral AI boucle une nouvelle levée de fonds record qui la valoriserait à plus de 6 milliards de dollars, selon des informations obtenues par The Wall Street Journal. General Catalyst, Lightspeed Venture Partners et le fonds DST auraient participé à ce nouveau tour de table.

La précédente levée de fonds de Mistral, en décembre dernier, était de 385 millions d’euros et portait la valorisation de la licorne à 2 milliards de dollars six mois après sa création.

En mars dernier, la jeune pousse spécialisée dans l’intelligence artificielle générative a noué des partenariats de distribution avec Snowflake et Databricks. Fin février, elle avait signé un autre partenariat de distribution avec Microsoft afin de mettre ses modèles à disposition des clients sur Azure.

Par ailleurs, depuis février dernier, la Commission européenne enquête sur un investissement de 15 millions d’euros de Microsoft dans Mistral AI, craignant que les accords entre start-ups spécialisées dans l’IA et grandes multinationales du numérique n’écrasent l’innovation et la concurrence.