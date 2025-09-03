La startup d’IA Anthropic s’était fixé pour objectif de lever 5 milliards de dollars avec son dernier tour de table. Elle a finalement attiré 13 milliards de dollars. Les investisseurs se sont bousculés pour ce cycle de financement de série F conduit par Iconiq et codirigé par Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners. La liste non exhaustive comprend plus d’une dizaine de grands fonds d’investissement dont BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 et TPG, ainsi que des institutionnels et le fonds souverain Qatar Investment Authority.

La valorisation post-financement a presque triplé à 183 milliards de dollars. Elle avait atteint 61,5 milliards de dollars en mars dernier après une levée de 3,5 milliards de dollars. Anthropic conforte sa seconde place de startup d’IA la mieux valorisée derrière OpenAI et ses 300 milliards de dollars de valorisation. Pour illustrer l’énormité de ces montants, LVMH la première société du CAC affiche une capitalisation de 260 milliards d’euros.

Anthropic fait valoir sa croissance exceptionnelle depuis le lancement de son premier modèle Claude en mars 2023. Entre janvier et août 2025, son chiffre d’affaires a été multiplié par cinq passant de 1 à 5 milliards de dollars. La société revendique désormais 300 000 entreprises clientes et a multiplié par 7 l’an passé le nombre de grands comptes avec des budgets de plus de 100.000 dollars. La plateforme de développement Claude Code lancée en mai 2025 a déjà dépassé les 500 millions de dollars de revenus.

Les observateurs pointent certaines faiblesses d’Anthropic comme la dépendance à quelques très gros clients et la tarification élevée, qu’il sera peut-être difficile de maintenir avec le renforcement de la concurrence.

Quoi qu’il en soit, Anthropic a désormais les caisses pleines pour poursuivre son développement. La startup entend utiliser les fonds nouvellement levés pour satisfaire la demande croissante des entreprises, approfondir les recherches en matière de sécurité et soutenir son expansion internationale.