L’opérateur d’interconnexion GTT Communications va acquérir KPN International, une division de KPN N.V. dont le siège est aux Pays-Bas, pour un montant intégralement versé en numéraire de 50 millions de dollars, sans endettement. KPN International opère un réseau IP au service de ses clients entreprises et opérateurs. Considéré comme stratégique par GTT, ce rapprochement augmente la taille et la couverture du réseau, donnant davantage de profondeur au réseau IP Tier 1 de l’opérateur en Europe à travers 21 pays, comprenant des routes de fibre optique grandes distances et des anneaux métropolitains à Paris, Francfort, Londres et Amsterdam.La transaction permet également à la firme américaine – qui a fait l’acquisition de l’Européen Interoute en février 2018 – d’ajouter 400 noms de KPN à son portefeuille de clients entreprises et opérateurs stratégiques. Elle complète par ailleurs le portefeuille de services réseaux de GTT dans le cloud avec des services de transport et d’infrastructure, Internet, WAN et similaires.

« L’acquisition de KPN International renforce notre présence sur le marché européen », commente dans un communiqué Rick Calder, président et CEO de GTT. « Les apports de cette acquisition sur le plan mondial, notamment une équipe hautement expérimentée, des installations réseaux internationales et un important portefeuille de clients multinationaux, nous aiderons à réaliser notre mission qui est de connecter les collaborateurs des entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. »

La finalisation de l’acquisition est prévue pour le troisième trimestre.