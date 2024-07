Les distributeurs informatiques britannique et suisse Westcoast et Also annoncent un accord de fusion. La nouvelle entité formée s’appellera ALSO. Les deux entreprises européennes collaborent depuis de nombreuses années dans le domaine de l’informatique dématérialisée.

Cette fusion concerne plus précisément les activités de Westcoast en France, au Royaume-Uni et en Irlande, tandis que les activités en Allemagne et aux Pays-Bas resteront sous le contrôle du président de Westcoast, Joe Hemani, qui devrait devenir également un actionnaire majoritaire d’ALSO.

On comprend mieux désormais pourquoi Gustavo Möller-Hergt, le CEO d’Also, annonçait quitter son poste à la fin du mois d’avril, après 12 ans de service.

Pour rappel, en 2003, Joe Hemani souhaitait déjà racheter Actebis, le prédécesseur d’Also. Cette fusion fait également suite à l’acquisition du distributeur allemand de télécommunications Komsa par Westcoast en 2022.

D’après le communiqué, cette fusion renforcera les capacités du groupe en matière de solutions informatiques, d’infrastructures et de plateformes numériques, notamment dans les domaines du cloud, de l’IA, de l’IoT et de la cybersécurité.

La transaction reste à valider par les autorités réglementaires.