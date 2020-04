Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage d’Alain Beck, président directeur général de l’intégrateur d’infrastructures haute disponibilité ACMI.

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise ACMI pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Alain Beck : Depuis le début du confinement, 100% des collaborateurs sont en télétravail, nous n’avons jamais stoppé notre activité et avons toujours été présents aux côtés de nos clients. Aucun de nos collaborateurs n’est en chômage partiel. Seule l’activité d’interventions sur les sites de nos clients a été freinée, souvent de par la fermeture de ceux-ci.

Beaucoup de ces interventions ont tout de même pu être réalisées à distance et, depuis une semaine, les clients nous permettent à nouveau de réaliser sur site les installations des infrastructures commandées et livrées.

Nous pensons pouvoir reprendre une activité normale chez nos clients dès la fin du confinement en respectant toutes les règles sanitaires nécessaires. Pour les postes plus sédentaires, nous continuerons à privilégier autant que possible le télétravail, ceci afin de protéger nos collaborateurs.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Alain Beck : Terminer les installations et interventions sur site qui n’ont pas été possibles pendant la période de confinement. Renforcer l’offre Cloud et Services Managés d’ACMI qui a permis à beaucoup de nos clients de ne pas avoir à se soucier de leurs infrastructures pendant cette période difficile.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Alain Beck : Il y aura forcément des clients qui, pour différentes raisons, vont reporter leurs projets. Mais nous sommes confiants. ACMI a une bonne santé financière et nous avons tout de même fait un bon premier trimestre 2020, en croissance.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Alain Beck : Un développement renforcé de notre offre Cloud et Services Managés, beaucoup d’entreprises vont prendre conscience des avantages de l’infogérance et de l’administration à distance de leur SI. Cette période a montré que de nombreuses sociétés ont découvert, dans un contexte de télétravail, un besoin de renforcer leurs infrastructures informatiques et la sécurité de celles-ci, ce qui rend optimiste pour le deuxième semestre 2020.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Alain Beck : Nous n’avons pas remarqué de défauts ni d’allongements significatifs des délais de paiement. La majorité de nos ventes d’infrastructures sont financées par des organismes financiers.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Alain Beck : Pour le moment, nous n’avons pas eu besoin d’avoir recours à tous les dispositifs disponibles et proposés par le Gouvernement.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Alain Beck : Il y aura toujours deux marchés pour les infrastructures informatiques. Le premier, on premise, pour les clients souhaitant acquérir leur propre matériel, hébergé dans leur société ou dans des datacenters. Le deuxième sous forme de Cloud privé ou public. ACMI va continuer à répondre à ces deux besoins et à offrir les services correspondants les plus adaptés.

Témoignage recueilli par courriel le 22 avril 2020