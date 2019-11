Acronis a signé un accord de distribution mondial pluriannuel avec Ingram Micro. « Ingram Micro est un allié important sur lequel nous pouvons compter pour promouvoir notre vision de la cyber protection moderne et pour permettre à toujours plus de fournisseurs de services de fournir des solutions à la fois innovantes, efficaces et abordables à leurs clients », déclare dans un communiqué Serguei Beloussov, fondateur et directeur général d’Acronis. « Les solutions traditionnelles de protection des données et de cybersécurité peinant à relever les enjeux modernes liés aux données, la demande d’une véritable cyber protection ne cesse de d’intensifier. C’est un formidable potentiel lucratif pour les fournisseurs de services qu’Acronis et Ingram Micro vont aider à réaliser. »

Les solutions Acronis Cyber Protection couvrent les cinq vecteurs SAPAS de la cyber protection : fiabilité des données, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité. La société est très présente dans le monde du sport. Elle est ainsi le partenaire de plusieurs écuries de sport automobile en Formule 1, Formule E, Formule 2, Formule 3 et Supercars, ainsi que des clubs de la Première League de football anglaise, Arsenal Football Club et Manchester City FC, et du club de baseball Boston Red Sox.

« Les solutions Acronis sont connues partout dans le monde pour la singularité et l’efficacité de leur approche de cyber protection », déclare dans le communiqué Renee Bergeron, vice-présidente senior Global Cloud chez Ingram Micro. « Il est certain que nos plus de 200.000 clients dans 160 pays seront convaincus par les solutions Acronis Cyber Protection pour protéger leurs données des menaces actuelles. »

Acronis a annoncé récemment un investissement de 10 millions de dollars pour faciliter la transition des revendeurs traditionnels en fournisseurs de services dans le cadre de ses projets d’amélioration du channel à l’international. La société de Schaffhouse (Suisse) revendique plus de 50.000 partenaires dans le monde.