A l’occasion du sommet Acronis Global Cyber Summit 2020, Acronis a annoncé le lancement d’Acronis #CyberFit Academy, un programme de formation et de certification destiné à apprendre aux partenaires à mieux positionner, vendre et déployer ses solutions de cyberprotection. Avec pour ambition de former un million de partenaires d’ici à 2022, la plateforme entend en faire des experts de la cyberprotection capables de recommander à leurs clients les « solutions les plus conformes à leurs besoins » affirme l’éditeur dans un communiqué.

Pour marquer le lancement d’Acronis #CyberFit Academy, toutes les sessions de formation et de certification 2020 seront proposées gratuitement aux partenaires actuels. L’accès à ces cours se fera via l’Acronis Partner Portal, le portail direct et sera inclus avec les principaux produits. Il sera également possible d’ajouter un abonnement supplémentaire à un compte afin que les partenaires puissent faire profiter leurs clients de sessions de formation à certains produits.

Les formations se feront exclusivement en ligne et par petits modules pour être absorbée par étapes à tout moment de la journée.

Elles seront réalisées par des instructeurs professionnels qui animeront les cours en mêlant tableau blanc, vidéo, animation, pratique en labo et débats.

Au travers d’exercices, de sessions de mise en pratique et d’examens, les participants auront l’occasion d’acquérir des connaissances immédiatement applicables.

La plateforme proposera des formations et de nouvelles certifications #CyberFit dans une vingtaine de langues autour de trois axes : formation commerciale, formation technique et formation pour les développeurs :

Formation commerciale : en suivant ces cours, les commerciaux et professionnels du marketing sauront mieux positionner les produits Acronis et répondre aux questions de futurs clients.

Formation technique : ces sessions pratiques qui s’adressent aux professionnels IT leur permettront de découvrir et de tester l’ensemble des fonctionnalités des produits Acronis Cyber Cloud et Acronis Cyber Protect 15.

Formation pour les développeurs : ce cours apprend aux développeurs d’applications à automatiser et intégrer des applications de tiers dans Acronis Cyber Cloud. Les participants pourront découvrir et tester l’ensemble des fonctionnalités des produits dans le cloud.

Précisons que ces cours pourront être personnalisés en fonction des attentes spécifiques des partenaires.

Outre la formation des partenaires, Acronis #CyberFit Academy proposera également des programmes à l’attention de ses propres collaborateurs et des utilisateurs.

« Nous souhaitons faire d’Acronis #CyberFit Academy un vecteur d’éducation, de formation et de responsabilisation de tous les membres de la communauté Acronis : nos collaborateurs, les partenaires channel, les utilisateurs, quiconque aspire à devenir #CyberFit », explique Righter Kunkel, qui dirige l’Acronis #CyberFit Academy.

« Notre réussite dépend de celle des partenaires Acronis, d’où la nécessité de faire profiter tout l’écosystème Acronis d’un vecteur d’éducation actif et évolutif », déclare de son côté Serguei Beloussov, fondateur et CEO de l’éditeur. « En mettant de précieux contenus à la disposition immédiate des fournisseurs de services, de leur personnel et de leurs clients, Acronis confère à ses partenaires les outils dont ils ont besoin pour prospérer. »