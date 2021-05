Acronis annonce dans un communiqué avoir levé plus de 250 millions de dollars auprès de CVC Capital Partners et d’autres investisseurs qui ne sont pas précisés. L’éditeur de solutions de sauvegarde et de protection des données utilisera cet argent pour élargir sa gamme de produits. Une part importante de l’investissement sera également utilisée pour élargir son réseau de partenaires, notamment les fournisseurs de services gérés (MSP). Cet investissement valorise l’entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars.

« Les équipes talentueuses de gestion et de R&D d’Acronis ont investi des ressources importantes dans le développement d’une solution innovante native du cloud ‘MSP in a box’, avec des outils intégrés de sauvegarde, de reprise après sinistre, de cybersécurité, de gestion à distance et de workflow », explique dans le communiqué Leif Lindbäck, directeur général senior de CVC Capital Partners. « Acronis fournit des solutions critiques à plus de 10.000 MSP et à un demi-million de petites et moyennes entreprises. CVC a une solide expérience en matière de cybersécurité et de partenariat avec des entrepreneurs pertformants, et nous sommes impatients de faire équipe avec Serguei Beloussov et l’équipe Acronis pour accélérer la croissance de l’entreprise. »

Dans une interview accordée à CRN, le fondateur et CEO d’Acronis Serguei Beloussov a indiqué qu’il souhaitait augmenter la part du chiffre d’affaires passant par les fournisseurs de services – MSP, CSP et opérateurs télécoms – de 50% aujourd’hui à 80%. La société de Schaffouse (Suisse) compte sur ses fournisseurs de services partenaires non seulement pour vendre des produits, mais également pour gérer des machines virtuelles, des serveurs, des routeurs, des ordinateurs de bureau, des appareils mobiles et des applications cloud, a expliqué Serguei Beloussov. Selon lui, environ un tiers des ventes d’Acronis concernent aujourd’hui de grandes entreprises, une part qui devrait encore s’élargir.

D’un point de vue technologique, le dirigeant a précisé à nos confrères que sa société cherchait renforcer l’intégration de ses produits avec des outils de gestion utilisés par les MSP tels que ConnectWise, Kaseya, NinjaRMM et N-Able, ainsi qu’avec des solutions de sécurité tierces comme Sophos, Webroot, Bitdefender, McAfee et Symantec. Son vaste plan d’intégration prévoit également la prise en compte des périphériques réseau Cisco et Juniper et des solutions ERP du marché intermédiaire, notamment SAP, Oracle et Acumatica.

Serguei Beloussov a également annoncé qu’une partie des fonds serait utilisée afin de fournir un support plus approfondi pour les produits Microsoft.