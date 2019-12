A l’origine fournisseur de solutions de sauvegarde et de protection des données Acronis poursuit sa transformation en un fournisseur complet de solutions de cybersécurité. L’éditeur de Schaffouse (Suisse) qui a bénéficié en septembre d’un investissement de 147 millions de dollars de Goldman Sachs, vient d’annoncer l’acquisition de 5nine. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année, ne sont pas dévoilées.

5nine a été fondé en 2009 et emploie 32 personnes. Basée à Middletown dans le New-Jersey, la société propose une plateforme de solutions de pare-feu numérique, de prévention des intrusions, d’inspection de réseau et d’analyse ainsi qu’une solution de sécurité multicouche sans agent pour Hyper-V et Azure.

5nine poursuivra son activité en tant que filiale d’Acronis. Ce dernier intègrera par ailleurs la technologie de 5nine dans la plateforme Acronis Cyber, rendant de nouveaux services disponibles via le portail Acronis Cyber ​​Cloud Solutions. L’éditeur prévoit également d’investir et de développer la plateforme de 5nine.

« En ajoutant les solutions de 5nine à notre portefeuille de produits et services de cyberprotection, nous offrons à nos partenaires et clients un moyen simple d’adopter la plateforme cloud hybride Microsoft », indique dans un communiqué Serguei Beloussov, fondateur et CEO d’Acronis. « Avec une solution combinée, les organisations pourront migrer toutes les charges de travail ou les sélectionner vers le cloud, puis gérer les machines virtuelles sur site et cloud avec une seule interface. Nous envisageons de combiner les fonctionnalités des deux solutions en étendant le panneau de verre simple et convivial d’Acronis, ce qui permettra aux administrateurs informatiques de surveiller, gérer et assurer la cyberprotection de toutes les charges de travail, quel que soit leur emplacement. »

Acronis précise dans le document « qu’il voit l’intérêt d’offrir les services de 5nine à sa communauté de 50.000 partenaires dans le canal de distribution informatique, permettant aux MSP et aux fournisseurs de services cloud de mieux gérer leurs charges de travail d’infrastructure hybride. »