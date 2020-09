Proofpoint a nommé Thierry Bedos au poste de vice-président pour la région Europe du Sud (France, Italie, Espagne, Portugal). Il apporte au spécialiste de la cybersécurité plus de 30 ans d’expérience dans la direction des ventes de solutions informatiques au sein de grandes entreprises mondiales du secteur. Dans le cadre de ses nouvelles foctions, il sera en charge de piloter le développement des revenus, d’améliorer l’engagement des clients et de renforcer l’écosystème de partenaires de Proofpoint dans les pays dont il a la responsabilité.

Avant de rejoindre Proofpoint, Thierry Bedos était directeur général de SAS France, où il a également dirigé la division Retail & Manufacturing pour l’Europe du Sud et de l’Ouest. Précédemment, il a occupé plusieurs postes de direction chez McAfee, ISS, JD Edwards, Peoplesoft et IBM.

Thierry Bedos est diplômé de l’INSA (Institut national des sciences appliquées) de Lyon, en France, et titulaire d’un MBA de l’IAE France.

« Au fur et à mesure de notre expansion, la réputation de Proofpoint en tant que leader incontesté de la cybersécurité nous a permis d’attirer de formidables talents. La solide expérience de Thierry et son dynamisme seront de précieux atouts pour concrétiser notre vision de la sécurité centrée sur les individus et répondre à une très forte demande du marché », commente dans un communiqué Martin Mackay, Senior Vice-Président, EMEA chez Proofpoint.