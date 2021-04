C’est la plus grosse acquisition dans le secteur de la sécurité de tous les temps. Près d’une décennie après son introduction en bourse, Proofpoint va rejoindre le portefeuille, déjà bien garni de Thoma Bravo dans ce domaine, pour 12,3 milliards de dollars. Pour rappel, la précédente méga-acquisition dans le secteur fut celle de Symantec par Broadcom en août 2019 pour 10,7 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord signé entre les deux parties, les actionnaires de Proofpoint recevront 176,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 34% par rapport au cours de clôture de l’action le 23 avril, veille de l’annonce de la transaction, et une prime d’environ 36% comparé au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de la force de l’approche centrée sur les personnes de Proofpoint en matière de cybersécurité et de conformité et souligne notre rôle important dans la prévention, la défense et la réponse aux menaces d’aujourd’hui », indique dans un communiqué Gary Steele, président et CEO de la société. « Nous avons fait d’énormes progrès dans le perfectionnement et l’étendue de nos offres. En 2020, nous avons généré plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel, faisant de Proofpoint la première société de cybersécurité et de conformité SaaS à atteindre cet objectif. Nous pensons qu’en tant qu’entreprise privée, nous pouvons être encore plus agiles et plus flexibles pour poursuivre nos investissements dans l’innovation, en nous appuyant sur notre position de leader avec une longueur d’avance sur les acteurs du cyber-terrorisme. »

« Nous sommes ravis de nous associer à cette équipe talentueuse à un moment où les entreprises ont besoin de solutions innovantes pour naviguer dans un environnement de cybersécurité de plus en plus dangereux », affirme de son côté Seth Boro, Managing Partner chez Thoma Bravo. « Proofpoint place les personnes au centre de sa stratégie de conformité et de sécurité et joue un rôle essentiel en aidant les entreprises à protéger leurs données. L’approche de Thoma Bravo en matière de création de valeur est ancrée dans un partenariat avec l’organisation dans laquelle nous investissons et la recherche d’opportunités à la fois pour améliorer leurs opérations existantes et créer des plateformes technologiques qui génèrent une croissance significative. »

Le conseil d’administration de Proofpoint a approuvé à l’unanimité l’accord conclu avec Thoma Bravo et recommande aux actionnaires de la société de voter en faveur de celle-ci lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire

La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L’accord comprend toutefois une période de « go-shop » de 45 jours expirant le 9 juin, ce qui permet au conseil d’administration et à ses conseillers extérieurs « d’initier, de solliciter et d’étudier activement des propositions d’acquisition alternatives auprès de tiers ». De telles propositions ont toutefois peu de chance d’être déposées, la barre étant placée très haut explique dans un note aux investisseurs Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities. Ce dernier s’attend toutefois à une vague massive de fusions et d’acquisitions dans le secteur de la cybersécurité au cours des 12 à 18 prochains mois, les investisseurs et les acteurs stratégiques souhaitant renforcer leur position et disposant pour cela de 500 milliards de dollars de liquidités.

Proofpoint a par ailleurs annoncé ses résultats trimestriels. Au cours des trois premiers mois de l’année, la firme de Sunnyvale a généré un chiffre d’affaires de 287,8 millions de dollars ce qui représente une croissance de 15% sur un an. Les facturations ont progressé de 16% pour atteindre 276,7 millions de dollars. L’éditeur reste toutefois dans le rouge avec une perte nette de 45,3 millions de dollars, contre 66,8 millions de dollars enregistrés un an auparavant.