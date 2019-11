Proofpoint va dépenser 225 millions de dollars pour acquérir ObserveIT. Basé à Boston avec un centre R&D à Tel Aviv, cet éditeur de logiciels de gestion des menaces internes est contrôlé par Bain Capital. La clôture de la transaction est prévue vers la fin du quatrième trimestre.

Dans un communiqué Proofpoint explique que cette opération offrira aux entreprises des informations sans précédent sur l’utilisation des données sensibles par les utilisateurs en combinant la classification des informations, la détection des menaces et les informations de Proofpoint avec les analyses de l’agent léger des points de terminaison et l’analyse des risques d’ObserveIT.

« La défense des données nécessite la capacité de détecter les dangers que présentent les menaces et les activités à risque des utilisateurs internes, ainsi que de limiter rapidement les risques liés aux applications cloud, aux e-mails et aux points de terminaison. Nous sommes la seule entreprise de sécurité à offrir aux entreprises une visibilité approfondie sur les personnes les plus menacées. Avec ObserveIT, nous allons commercialiser la première offre de solutions DLP d’entreprise réellement innovante depuis des années », commente dans le document, le CEO de Proofpoint, Gary Steele. La solution d’ObserveIT sera intégrée à la suite de protection des informations Proofpoint d’ici à 2020.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l’équipe de Proofpoint et de proposer aux clients des solutions encore plus puissantes pour atténuer les menaces internes, réduire le temps d’enquête sur les incidents et veiller à ce que les utilisateurs n’envoient pas intentionnellement ou accidentellement à l’extérieur des informations précieuses et confidentielles », affirme de son côté le CEO d’ObserveIT, Mike McKee.

ObserveIT a été fondée en 2006 en Israël, emploie entre 150 et 190 personnes selon les sources et a levé 53 millions de dollars en trois levée de fonds. La société revendique plus de 1.900 clients dans 87 pays.

Après l’opération, l’équipe israélienne d’ObserveIT, soit environ 70 personnes, rejoindra le centre R&D de Proofpoint à Herzliya, près de Tel Aviv.