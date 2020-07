Comme on s’y attendait, le tribunal de commerce de Paris a entériné la reprise par Altitude Infrastructure, filiale du groupe Altitude, des actifs de Kosc Telecom pour 14 millions d’euros. Cette opération fait suite au placement de Kosc en redressement judiciaire en décembre 2019. Altitude Infrastructure reprend la totalité des 62 salariés de Kosc et garantit la continuité de service pour les quelque 65.000 clients de l’entreprise; ces derniers mais aussi l’Arcep et l’Autorité de la concurrence souhaitant le maintien d’un opérateur de gros neutre.

Comme nous le révélions récemment, cette cession n’était pas le scénario retenu au départ. Altitude Infrastructure avait en effet déposé en janvier dernier un plan de continuation de l’activité avec le soutien des principaux actionnaires de Kosc parmi lesquels son management. Ce plan prévoyait un investissement de 100 millions d’euros sur cinq ans du spécialiste de l’aménagement numérique du territoire, incluant la reprise de la dette, soit environ 40 millions d’euros. Le tribunal devait se prononcer le 19 février. Mais la crise sanitaire est venue bousculer ce calendrier.

Les 4 millions accordés par les actionnaires historiques (OVH, BPI, actionnaires) en décembre pour assurer la jointure et éviter la liquidation pure et simple s’étant avérés insuffisants, Altitude avait à son tour injecté un million d’euros, ce qui avait permis d’honorer les 4.000 commandes dont 500 en plein confinement.

« La crise que nous traversons a d’autant plus mis en lumière la nécessité pour les entreprises françaises de toute taille d’avoir accès à une couverture très haut débit de qualité dans toutes les zones du territoire. Préserver l’activité de Kosc permet d’offrir à ces entreprises les outils pour réussir leur digitalisation et avec elle la relance économique », commente dans un communiqué Dorothée Lebarbier, directrice générale du groupe Altitude. « Permettre le maintien d’une offre compétitive aux prix attractifs en matière de connectivité très haut débit est essentiel. Avec cette reprise, nous affirmons notre volonté de nous battre pour faire bouger les lignes dans ce marché français des télécoms d’entreprise. Nous avons la chance de faire partie d’un groupe familial, solide et conquérant, qui va mettre à disposition de Kosc toute son expérience », assure de son côté David Elfassy, président d’Altitude Infrastructure.

Opérateur historiquement spécialisé dans les réseaux d’initiative publique (RIP), Altitude Infrastructure acquiert avec ce rachat la capacité de développer une activité dans les zones moyennement denses et très denses.