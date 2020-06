Le Tribunal de commerce de Paris devrait entériner ce mardi 16 juin l’offre de reprise d’Altitude Infrastructure sur Kosc Telecom dans le cadre d’un plan de cession. L’offre d’Altitude Infrastructure serait en concurrence avec une autre offre : celle de l’opérateur d’infrastructures fibre optique parisien Ielo Liazo. Mais l’offre de ce dernier serait moins-disante en termes de valorisation des actifs de Kosc Telecom après qu’Altitude Infrastructure a amélioré la sienne la semaine dernière. Les deux candidats auraient en revanche proposé tous les deux de reprendre la quasi-totalité des quelque 62 employés de Kosc.

Ce plan de cession n’était pas le scénario retenu au départ. Altitude Infrastructure avait en effet déposé en janvier dernier un plan de continuation de l’activité avec le soutien des principaux actionnaires de Kosc dont son management. Ce plan prévoyait un investissement de 100 millions d’euros sur cinq ans de l’opérateur neutre de gros incluant la reprise de la dette (environ 40 M€). Le tribunal devait se prononcer sur ce plan le 19 février. Mais la crise sanitaire est venue bousculer ce calendrier empêchant le tribunal de statuer et rendant la situation financière de Kosc, encore plus inextricable. Les quelque 4 M€ de rallonge accordés par les actionnaires historiques début décembre lors du placement en redressement judiciaire qui devaient permettre à Kosc de faire la jointure jusqu’à sa reprise se sont vite avérés insuffisants. À tel point que le dossier serait passé à un cheveu de la liquidation pure et simple.

Une issue qui aurait été catastrophique pour les opérateurs alternatifs qui militent depuis des mois pour la continuation d’activité de Kosc Telecom, « seul acteur à se battre pour donner à l’ensemble des opérateurs du marché un accès aux infrastructures très haut débit », comme le souligne le patron de l’un d’eux.

Pour Altitude Infrastructure, qui revendique un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros pour 2018 et anticipait 350 millions d’euros pour 2019, cette reprise serait un retour au sources, une partie des actifs que Kosc a hérité de Completel provenant de la cession d’Altitude Telecom à Completel en 2011. Déjà présent sur le marché de détail via son opérateur Linkt, Altitude Infrastructures s’est engagé à préserver l’indépendance et la neutralité de Kosc.

Sollicités, les protagonistes n’ont pas souhaité s’exprimer.