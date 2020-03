Chez AMD on est optimiste et ne croit pas à un impact du coronavirus sur les ventes de l’entreprise rapporte CRN. A l’occasion d’une rencontre avec les analystes financiers, la CEO du fabricant, Lisa Su, a expliqué qu’il n’y avait aucune raison de revoir à la baisse les prévisions de revenus à court et à long terme de la société car la situation était très fluide. Le chiffre d’affaires du premier trimestre est attendu aux environs de 1,8 milliard de dollars (à 50 millions de dollars près). Il pourrait cependant y avoir une petite baisse à la marge inférieure a-t-elle toutefois reconnu, à cause de la baisse de l’activité en Chine. « Ce que nous avons constaté, c’est qu’en dehors de la Chine la demande globale correspond en fait à ce que nous attendions pour le premier trimestre », a encore déclaré Lisa Su. En revanche, la demande de puces pour les datacenters a, selon elle, augmenté au-delà des attentes.

La chaîne d’approvisionnement d’AMD reste « très solide » bien que la société dépende largement de ses opérations en Chine, en Malaisie et à Taiwan. Des mesures prises ont néanmoins permis de surmonter ce problème. « D’après ce que nous voyons aujourd’hui, nous avons en réalité retrouvé une capacité d’approvisionnement presque normale dans nos chaînes d’approvisionnement. C’est quelque chose sur lequel nous restons très concentrés », a affirmé la CEO.

Au-delà des problèmes d’offre et de demande, les salariés, les partenaires et les clients sont la principale préoccupation de l’entreprise. Des mesures « pour minimiser » l’exposition potentielle au virus ont été prises « comme l’on fait les entreprises comparables », a-t-elle encore indiqué.