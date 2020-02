Bien qu’en recul depuis trimestres consécutifs, le marché de l’impression ne s’en tire pas si mal. Malgré une baisse de 5,4% des livraisons, qui ont atteint 25,3 millions d’unités, le chiffre d’affaires global a grimpé de 0,9%, générant 11,9 milliards de dollars au quatrième trimestre constate IDC. HP a enregistré la plus forte baisse du top 5 (-9,1%) dont il reste toutefois le numéro un incontesté avec 9,77 millions d’unités livrées et une part de marché de près de 39%. Derrière lui, Canon enregistre une baisse des livraisons de 9,0%. Avec 5,43 millions d’unités, le Japonais détient 21,4% du marché. Numéro trois du classement avec 4,81 millions d’unités livrées et une part de marché de 19,0%, Epson est le seul fabricant à enregistrer une hausse de ses expéditions (+1,4%). Il devance très nettement Brother dont les ventes ont reculé de 1,8% pour atteindre 2,03 millions d’unités, soit une part de marché de 8,0%. Loin derrière, Kyocera, dont les livraisons se sont repliées de 8,6%, affiche 478.000 livraisons et détient 1,9% du marché.

Dans ce marché en régression, le laser couleur se démarque avec une croissance d’une année sur l’autre de 4,9% pour atteindre plus de 2 millions d’unités expédiées dans le monde au quatrième trimestre. Les segments A3 et A4 affichent des progressions de respectivement 2,3% et 6,1%.

Worldwide Hardcopy Peripherals Market, Unit Shipments, Company Share, and Year-Over-Year Growth, Q4 2019 (based on unit shipments) Companies 4Q19 Unit Shipments 4Q19 Market Share 4Q18 Unit Shipments 4Q18 Market Share 4Q19/4Q18 Growth 1. HP Inc. 9,774,917 38.6% 10,751,159 40.2% -9.1% 2. Canon Group 5,429,210 21.4% 5,966,591 22.3% -9.0% 3. Epson 4,810,454 19.0% 4,743,220 17.7% 1.4% 4. Brother 2,028,628 8.0% 2,065,795 7.7% -1.8% 5. Kyocera Group 478,191 1.9% 523,367 2.0% -8.6% Others 2,789,651 11.0% 2,718,981 10.2% 2.6% Total 25,311,051 100.0% 26,769,113 100.0% -5.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, February 6, 2020

