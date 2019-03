Le marché mondial des serveurs a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre 2018 avec une hausse de 17,8% du chiffre d’affaires qui atteint 21,86 milliards de dollars, tandis qu’avec 3,47 millions d’unités les livraisons ont augmenté de 8,5% d’une année sur l’autre indique Gartner.

« L’hyperscale et les fournisseurs de services ont continué d’accroître leurs investissements dans leurs centres de données (à des niveaux toutefois inférieurs à ceux de début 2017) pour répondre à la demande croissante de services par les clients, ainsi qu’à l’achat de services par les entreprises auprès de fournisseurs de cloud », explique dans un communiqué Kiyomi Yamada, analyste principal chez Gartner. « Pour exploiter la rupture du marché de l’infrastructure des centres de données, les chefs de produits technologiques des constructeurs doivent se préparer à une augmentation continue de la demande de serveurs jusqu’en 2019. Cependant, cette croissance sera plus lente qu’en 2018. » Selon lui, les prix des mémoires DRAM ont commencé à baisser, ce qui a entraîné une demande croissante de configurations riches en mémoire pour prendre en charge des charges de travail telles que l’intelligence artificielle et l’analytique, ce qui a permis de conserver des prix attractifs. « Les chefs de produit doivent commercialiser des serveurs avec une mémoire supérieure pour tirer parti de l’offre excédentaire de DRAM », affirme l’analyste.

Avec une part de marché de 20,2%, Dell EMC s’est assuré la première place sur le marché mondial des serveurs en termes de chiffre d’affaires (4,42 milliards de dollars) au quatrième trimestre devant HPE avec 17,7% du marché et 3,88 milliards de dollars. Huawei a connu la plus forte croissance du trimestre (45,9%), ce qui lui permet de se hisser sur la troisième marche du podium avec 8,3% de part de marché et 1,82 milliard de dollars, devant Inspur Electronics également en forte progression (+42,9%) qui s’arroge une part de marché de 8,2% et 1,80 milliard de dollars. La situation est beaucoup plus catastrophique pour IBM dont le chiffre d’affaires chute de 32%, aboutissant à une part de marché d’environ 8,2% et à 1,78 milliard de dollars « en raison de la nature cyclique des ventes des serveurs haut de gamme ».

Table 1

Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 4Q18 (U.S. Dollars)

Company 4Q18 Revenue 4Q18 Market Share (%) 4Q17 Revenue 4Q17 Market Share (%) 4Q18-4Q17 Growth (%) Dell EMC 4,426,376,116 20.2 3,606,976,178 19.4 22.7 HPE 3,876,819,483 17.7 3,578,005,770 19.3 8.4 Huawei 1,815,071,726 8.3 1,244,382,075 6.7 45.9 Inspur Electronics 1,801,622,141 8.2 1,260,671,411 6.8 42.9 IBM 1,783,691,221 8.2 2,623,501,533 14.1 -32.0 Others 8,158,910,239 37.3 6,243,556,262 33.6 30.7 Total 21,862,491,037 100.0 18,556,994,228 100.0 17.8

Source: Gartner (March 2019)

En ce qui concerne les livraisons de serveurs, Dell EMC a maintenu sa position de leader au quatrième trimestre avec une part de marché de 16,7%. HPE s’est assuré la deuxième place avec 12,2% du marché. Les deux constructeurs ont toutefois enregistré une baisse des livraisons. En revanche, Inspur Electronics a vu ses livraisons augmenter de 24,6%.

Table 2

Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 4Q18 (Units)

Company 4Q18 Shipments 4Q18 Market Share (%) 4Q17 Shipments 4Q17 Market Share (%) 4Q18-4Q17 Growth (%) Dell EMC 580,580 16.7 582,720 18.3 -0.4 HPE 424,347 12.2 443,854 13.9 -4.4 Inspur Electronics 293,702 8.5 235,658 7.4 24.6 Huawei 260,193 7.5 257,916 8.1 0.9 Lenovo 191,032 5.5 181,523 5.7 5.2 Others 1,723,032 49.6 1,499,593 46.8 14.9 Total 3,472,886 100.0 3,201,264 100.0 8.5

Source: Gartner (March 2019)

Si l’on s’en tient à la zone EMEA, les revenus des serveurs ont bondi de 12,3% au quatrième trimestre pour atteindre 4,4 milliards de dollars, les cinq principaux fournisseurs de la région, à l’exception d’IBM, enregistrant une croissance des revenus. Celle-ci est toutefois due davantage à la pénurie de composants qu’à la progression de la demande estime Gartner.

Les livraisons dans la région ont quant à elles augmenté de 6,6% pour atteindre 586.000 unités.

Du côté des constructeurs, HPE conserve sa place de leader avec une part de marché de 31,1%, ses revenus, en progression de 17,5%, atteignant 1,37 milliard de dollars. En deuxième position, Dell EMC détient 26% du marché et enregistre une croissance de 31,6% de ses revenus qui atteignent 1,15 milliard de dollars. La situation est à nouveau beaucoup moins brillante pour le troisième du classement, IBM, dont les ventes chutent de 19,2% aboutissant à une part de marché de 9,6% contre 13,4% un an auparavant. Lenovo le talonne avec une part de marché de 8%, en croissance de 14,5%. Cisco complète ce top 5 avec une part de marché de 5,8% et une croissance de 4,6%.